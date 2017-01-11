Участник Суперсерии-1972 Александр Волчков отмечает 65-летний юбилей

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Волчков родился 11 января 1952 года в Москве. В 1960 году начал заниматься в школе ЦСКА, а уже в 17 лет стал постоянным игроком основного состава. В 1972 году впервые стал чемпионом СССР и был включен в состав сборной страны на Суперсерию против команды Канады. Через год на чемпионатах мира и Европы нападающий завоевал два золота, забросив три шайбы в десяти играх. В период с 1973 по 1981 год в составе ЦСКА Волчков стал семикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка страны.

В 1985 году Волчков окончил Высшую школу тренеров. Работал в таких командах, как калининский СКА МВО, ЦСКА-2, подольский «Витязь», новосибирская «Сибирь», могилевское «Химволокно». С 1996 по 1998 год занимал пост главного тренера ЦСКА. В настоящее время принимает участие в ветеранских турнирах в составе команды «Легенды хоккея СССР».

Сын Волчкова, Александр, также стал хоккеистом, начав карьеру в ЦСКА. Пробовал свои силы в североамериканских лигах, а в 2001 году вернулся в Россию, закончив выступления в 2003 году.

Партнер Волчкова по клубу и сборной, двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров отметил, что юбиляр был игроком своеобразного типа, который смог пройти через горнило тяжелых тренировок. «Это был своеобразный игрок, хоккеист таранного типа, которого воспитали в ЦСКА; Александр был игроком основного состава как в клубе, так и в сборной, и в составе национальной команды принял участие в легендарной Суперсерии 1972 года. Он прошел через горнило испытаний тренировочного процесса Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова, то есть прошел через огонь, воду и медные трубы. Это очень заслуженный человек, который до сих пор реализует себя в хоккее», — рассказал Петров.