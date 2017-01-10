«Торпедо» проиграло по буллитам, а «Сарыарка» одержала домашнюю победу в ВХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеисты усть-каменогорского «Торпедо» дома лишь в серии буллитов уступили пермскому «Молоту-Прикамье» — 3:4.

По ходу встречи игроки «Торпедо» постоянно уступали в счете, но смогли уйти от поражения. У хозяев на 22-й минуте в равных составах отличился Максим Беляев, после чего большинстве дубль оформил Станислав Тунзухин (29-я и 37-я минуты). У гостей первую шайбу на свой счет записал Руслан Шайхулов (17), а затем дважды отличился Анатолий Раенко (25 и 33 — в большинстве). Все тот же Раенко забросил победный буллит.

Волевую победу дома одержала карагандинская «Сарыарка», обыгравшая «Спутник» из Нижнего Тагила — 2:1.

Счет в этой игре был открыт уже на 56-й секунде, когда отличился игрок гостей Иван Иванов. Через 35-й секунд равенство восстановил Сергей Банашков, а на 57-й победу «Сарыарке» принес Антон Сагадеев.

После 37 игр «Торпедо» с 80 очками возглавляет турнирную таблицу. Четвертую строчку занимает «Сарыарка», имеющая 73 балла.

Следующие матчи в ВХЛ казахстанские клубы также проведут дома. 12 января «Торпедо» встретится со «Спутником» (начало — в 18:30 по времени Астаны), а «Сарыарка» сыграет с «Молотом-Прикамье» (начало — в 19:00). Завершится регулярный чемпионат 19 февраля.