Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/28379801/
10 января 2017, 16:04 | Хоккей | Sports.kz

Изменения в составе «Кулагера»

Состав петропавловского «Кулагера» пополнил российский защитник Егор Маленьких (1994 г. р.).

Состав петропавловского <span class=error>Кулагера</span> пополнил российский защитник Егор Маленьких (1994 г. р.). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В прошлом сезоне габаритный защитник выступал в клубе ВХЛ «Сокол» из Красноярска. В начале текущего сезона Егор числился в составе «Дизеля» из Пензы, после чего перебрался в Казахстан в кокшетауский «Арлан». В составе «синегорцев» Маленьких провел один матч и не отметился набранными баллами.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Зрители бурно приветствовали Головкина на игре НБА

Российский средневес по-прежнему хочет боя с Головкиным

Матвей Коробов: «Головкин нокаутирует Джейкобса за восемь раундов»