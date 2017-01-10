Изменения в составе «Кулагера»

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В прошлом сезоне габаритный защитник выступал в клубе ВХЛ «Сокол» из Красноярска. В начале текущего сезона Егор числился в составе «Дизеля» из Пензы, после чего перебрался в Казахстан в кокшетауский «Арлан». В составе «синегорцев» Маленьких провел один матч и не отметился набранными баллами.