Изменения в составе «Кулагера»
Состав петропавловского «Кулагера» пополнил российский защитник Егор Маленьких (1994 г. р.).
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В прошлом сезоне габаритный защитник выступал в клубе ВХЛ «Сокол» из Красноярска. В начале текущего сезона Егор числился в составе «Дизеля» из Пензы, после чего перебрался в Казахстан в кокшетауский «Арлан». В составе «синегорцев» Маленьких провел один матч и не отметился набранными баллами.
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