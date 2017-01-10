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https://sport.mail.ru/news/hockey/28372787/
10 января 2017, 7:35 | Хоккей | Om1.ru

«Омские Ястребы» всухую проиграли свой первый матч в новом году

Молодёжная сборная омского «Авангарда» уступила «Белым Медведям» из «сурового» Челябинска.

В воскресенье, 8 января, «Омские Ястребы» сыграли свой первый матч в наступившем 2017 году. В рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги они встретились на выезде в Челябинске с местными «Белыми Медведями».

Как сообщает СибГУФК, игра оказалась для омичей неуспешной. Она завершилась со счётом 2:0 в пользу соперника. Первую шайбу челябинцы забросили в конце второй трети, а окончательный счёт установили за четыре минуты до конца матча.
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