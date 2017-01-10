«Омские Ястребы» всухую проиграли свой первый матч в новом году

В воскресенье, 8 января, «Омские Ястребы» сыграли свой первый матч в наступившем 2017 году. В рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги они встретились на выезде в Челябинске с местными «Белыми Медведями».

Как сообщает СибГУФК, игра оказалась для омичей неуспешной. Она завершилась со счётом 2:0 в пользу соперника. Первую шайбу челябинцы забросили в конце второй трети, а окончательный счёт установили за четыре минуты до конца матча.