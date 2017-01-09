Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/28365962/
9 января 2017, 13:38 | Хоккей | Sports.kz

Изменения в календаре чемпионата Казахстана

Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ сообщает о переносе матчей чемпионата Казахстана сезона 2016/2017 годов.

Отдел по проведению республиканских соревнований <span class=error>КФХ</span> сообщает о переносе матчей чемпионата Казахстана сезона 2016/2017 годов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Перенесено время начала проведения матчей №№ 189 и 190 «Номад» — «Алтай-Торпедо» с 19:00 на 13:00.

Перенесены даты проведения матчей №№ 212 и 217 «Кулагер» — «Номад» с 10−11.02.2017 на 11−12.02.2012.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
08 января

Фредди Роуч: «Пакьяо понятия не имел, кто это такой, когда Головкин с ним сфотографировался»

Вирджил Хантер: «Если бы я был тренером Джейкобса, то попросил бы Головкина пропустить несколько ударов»

Дразнивший Головкина Боратом боксер хочет с ним драться