Изменения в календаре чемпионата Казахстана
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ сообщает о переносе матчей чемпионата Казахстана сезона 2016/2017 годов.
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Перенесено время начала проведения матчей №№ 189 и 190 «Номад» — «Алтай-Торпедо» с 19:00 на 13:00.
Перенесены даты проведения матчей №№ 212 и 217 «Кулагер» — «Номад» с 10−11.02.2017 на 11−12.02.2012.
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