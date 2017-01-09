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https://sport.mail.ru/news/hockey/28365961/
9 января 2017, 13:37 | Хоккей | Sports.kz

«Бейбарыс» оштрафован за нарушение регламента чемпионата РК

Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ сообщает, что за нарушение Регламента ОЧРК сезона 2016/2017 годов на ХК «Бейбарыс» (Атырау) наложены штрафы.

Отдел по проведению республиканских соревнований <span class=error>КФХ</span> сообщает что за нарушение Регламента <span class=error>ОЧРК</span> сезона 2016/2017 годов на ХК Бейбарыс (<span class=error>Атырау</span>) наложены штрафы. Увеличить
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— за нарушение пункта 1.28 Статьи 3 Главы 10 — Предоставление протокола по окончанию матча чемпионата — налагается штраф 250 000 тенге;

— за нарушение пункта 31 Статьи 3 Главы 10 — Предоставление фотографий по окончанию матча чемпионата — налагается штраф 100 000 тенге.

Также выписано Предписание об устранении недочетов в работе сайта клуба и трансляции домашних матчей.

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