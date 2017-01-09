«Бейбарыс» оштрафован за нарушение регламента чемпионата РК
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ сообщает, что за нарушение Регламента ОЧРК сезона 2016/2017 годов на ХК «Бейбарыс» (Атырау) наложены штрафы.
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— за нарушение пункта 1.28 Статьи 3 Главы 10 — Предоставление протокола по окончанию матча чемпионата — налагается штраф 250 000 тенге;
— за нарушение пункта 31 Статьи 3 Главы 10 — Предоставление фотографий по окончанию матча чемпионата — налагается штраф 100 000 тенге.
Также выписано Предписание об устранении недочетов в работе сайта клуба и трансляции домашних матчей.
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