«Бейбарыс» оштрафован за нарушение регламента чемпионата РК

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— за нарушение пункта 1.28 Статьи 3 Главы 10 — Предоставление протокола по окончанию матча чемпионата — налагается штраф 250 000 тенге;



— за нарушение пункта 31 Статьи 3 Главы 10 — Предоставление фотографий по окончанию матча чемпионата — налагается штраф 100 000 тенге.



Также выписано Предписание об устранении недочетов в работе сайта клуба и трансляции домашних матчей.