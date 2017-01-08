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8 января 2017, 11:14 | Хоккей | Город Казань.KZN.RU

Хоккеисты «Ак Барса» уступили магнитогорскому «Металлургу»

Матч в «Татнефть Арене» завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Матч в Татнефть Арене завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Увеличить
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(Город Казань KZN.RU, 8 января). Хоккеисты казанского «Ак Барса» проиграли в домашнем матче магнитогорскому «Металлургу».

Матч, прошедший в «Татнефть Арене», завершился со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Сергей Мозякин и Ян Коварж.
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