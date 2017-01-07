Команда Лукашенко выиграла Рождественский турнир любителей хоккея в Минске

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Глава Белоруссии в ходе Рождественского турнира забросил 5 шайб и сделал 4 голевые передачи.

Бронзовым призером стала сборная любителей хоккея Объединенных Арабских Эмиратов, победившая в матче за третье место команду Словакии со счетом 4:3.

Нынешний турнир стал рекордным по числу команд- участниц. Впервые в нем приняла участие сборная Балкан, в состав которой вошли хоккеисты из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.

Всего в соревновании приняли участие восемь команд, которые были разделены на две группы. На минском льду за награды также боролись команды Швейцарии, России, Германии. Российская команда заняла третье место в группе, проиграв словакам (0:12), сыграв вничью с финнами (4:4) и выиграв у немцев (6:0).

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Белоруссии проводится с 2005 года. Обладателем почетного трофея девять раз становилась команда белорусского президента. Трижды успех праздновала российская команда. Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Белоруссии, Министерство спорта и туризма Белоруссии, Минский городской исполнительный комитет.