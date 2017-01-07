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https://sport.mail.ru/news/hockey/28350793/
7 января 2017, 12:17 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеистки сборной России обыграли команду Австрии в группе на турнире Nations Cup

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Хоккеистки сборной России победили команду Австрии в матче группового этапа турнира Nations Cup, который проходит в Австрии и Германии.

Встреча группы В, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) в пользу россиянок. В составе сборной России отличились Елена Дергачёва, Екатерина Смоленцева, Алевтина Штарева и дважды Ольга Сосина.

Россиянки с 6 очками стали в группе вторыми и в матче за третье место встретятся с командой Германии. В финале сыграют сборные Канады и Финляндии.
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