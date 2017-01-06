Обзор дня: Брагину можно доверить клуб, но нельзя отпускать из сборной

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

При других критериях развития профессионального хоккея Валерий Брагин бы стал одним из лучших клубных тренеров в стране. Я всего второй раз в жизни слежу с места событий за тем, как он работает со сборной. Еще в Хельсинки мне сразу бросилось в глаза, что в сборной сложился отличный коллектив. И в Торонто не было ни одного плохого человека. То есть теперь понятно, почему Брагин не в КХЛ. Ну кто ему даст формировать команду год-два, закрывая глаза на результат? Никто. Но если бы какой-нибудь владелец клуба доверился и помогал бы строить Брагину команду, то через пару сезонов получился бы клуб-чемпион. Он и сейчас объясняет, что игроков для этой сборной выбирал целый год, начиная с лета и потому приглашал на рядовой «Кубок Черного моря» Кирилла Капризова, чтобы понять, ладит ли он с остальными, а с кем не ладит, а кого бы позвать, чтобы был хорошим человеком и выполнял тренерскую установку. Да, в сборной все немного не так, как в клубе в смысле выбора. Но формула одна. С другой стороны, ну как такого человека отпускать из молодежной сборной? Кто нам будет делать праздник на Новый год?

ЩЕРБАК — В НХЛ.

Мы делали интервью с Никитой Щербаком и скоро выйдет новое. Удивительный хоккеист, который выбран «Монреалем» в первом раунде. В России не был нужен никому, а из «Капитана» его выгнали, послав в буквальном смысле на три буквы. Парень уехал за океан в юниорские лиги, добился признания со стороны канадского клуба и вчера был вызван в первую команду. В этом году он проводит отличный сезон, но травмы мешают ему раскрыться полностью. Так было в прошлом году. В этом сезоне Никита повредил плечо и снова пропустил несколько игр. А у Мишеля Террьена как раз в этот момент наступил кризис форвардов, и из «Сент-Джонса» брали кого ни попадя. Теперь пришло время Никиты. И сейчас все зависит от него. Но в этого парня, которого не разглядели в России, я почему-то верю. Он упорный.

СМЕНА ЛИДЕРА.

ЦСКА обогнал СКА в турнирной таблице чемпионата и мы вдруг обнаружили, что четыре поражения подряд питерского клуба свели их преимущество на нет. А 9 января в Москве будет шикарный матч между двумя сильнейшими клубами страны. Но что же со СКА? Как объяснить эти неудачи? Первая причина — спортивная. В трех из четырех встречах этой рекордной серии (в КХЛ с питерцами такого не было) ворота защищал Микко Коскинен. Трудно понять, зачем ему вообще дают играть при прогрессирующем Игоре Шестеркине? Но дают. Вторая — психологическая. Легкие победы на протяжении последних трех месяцев сыграли с питерцами злую шутку. Они расслабились, не могли найти мотивацию, а сейчас не так-то просто и найти уверенность в своих силах. Забуксовало и первое звено. Олег Знарок ищет варианты, но пока они не приносят пользу. В общем, девятого узнаем, есть ли у армейцев Петербурга кризис.

СЛОВАЦКАЯ ЧИСТКА.

В «Словане» уже после дедлайна происходят изменения в составе. Команду покинули Якуб Валски и Томаш Кубалик. Оба чешских форвардов, мягко говоря, не блистали. Оба набрали по четыре очка. Якуб провел 34 игры, а Томаш — 18. Валски так вообще разочаровал. Его приглашали в Братиславу после отличного сезона в Чехии (21+20 в 59 встречах), но он показал, что цифры в не самом лучшем турнире вообще ничего не значат. При этом он играл достаточно много. Кубалик, долгое время проигравший в Северной Америке, последний сезон выделялся в Германии, но в КХЛ снова рухнул на низкий уровень. Почему снова? Да он уже выступал во «Льве» и ничем себя не проявил. Менеджмент братиславцев, конечно, здорово ошибся.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Вадим ШИПАЧЕВ, СКА.

Ни одного броска и показатель полезности — «-2».

Рихард ГЮНГЕ, «Нефтехимик».

Не набрал очков, а только 10 минут штрафа.

Дмитрий ОБУХОВ, «Ак Барс».

Получил много игрового времени (18 минут), но не нанес ни одного броска.