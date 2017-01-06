Обзор дня: Брагину можно доверить клуб, но нельзя отпускать из сборной
Молодежная сборная России завоевала бронзовую медаль в этом, как и всегда, большая заслуга Валерия Брагина. Никита Щербак вызван в «Монреаль», а СКА потерял лидерство в чемпионате.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
При других критериях развития профессионального хоккея Валерий Брагин бы стал одним из лучших клубных тренеров в стране. Я всего второй раз в жизни слежу с места событий за тем, как он работает со сборной. Еще в Хельсинки мне сразу бросилось в глаза, что в сборной сложился отличный коллектив. И в Торонто не было ни одного плохого человека. То есть теперь понятно, почему Брагин не в КХЛ. Ну кто ему даст формировать команду
ЩЕРБАК — В НХЛ.
Мы делали интервью с Никитой Щербаком и скоро выйдет новое. Удивительный хоккеист, который выбран «Монреалем» в первом раунде. В России не был нужен никому, а из «Капитана» его выгнали, послав в буквальном смысле на три буквы. Парень уехал за океан в юниорские лиги, добился признания со стороны канадского клуба и вчера был вызван в первую команду. В этом году он проводит отличный сезон, но травмы мешают ему раскрыться полностью. Так было в прошлом году. В этом сезоне Никита повредил плечо и снова пропустил несколько игр. А у Мишеля Террьена как раз в этот момент наступил кризис форвардов, и из «Сент-Джонса» брали кого ни попадя. Теперь пришло время Никиты. И сейчас все зависит от него. Но в этого парня, которого не разглядели в России, я
СМЕНА ЛИДЕРА.
ЦСКА обогнал СКА в турнирной таблице чемпионата и мы вдруг обнаружили, что четыре поражения подряд питерского клуба свели их преимущество на нет. А 9 января в Москве будет шикарный матч между двумя сильнейшими клубами страны. Но что же со СКА? Как объяснить эти неудачи? Первая причина — спортивная. В трех из четырех встречах этой рекордной серии (в КХЛ с питерцами такого не было) ворота защищал Микко Коскинен. Трудно понять, зачем ему вообще дают играть при прогрессирующем Игоре Шестеркине? Но дают. Вторая — психологическая. Легкие победы на протяжении последних трех месяцев сыграли с питерцами злую шутку. Они расслабились, не могли найти мотивацию, а сейчас не
СЛОВАЦКАЯ ЧИСТКА.
В «Словане» уже после дедлайна происходят изменения в составе. Команду покинули Якуб Валски и Томаш Кубалик. Оба чешских форвардов, мягко говоря, не блистали. Оба набрали по четыре очка. Якуб провел 34 игры, а Томаш — 18. Валски так вообще разочаровал. Его приглашали в Братиславу после отличного сезона в Чехии (21+20 в 59 встречах), но он показал, что цифры в не самом лучшем турнире вообще ничего не значат. При этом он играл достаточно много. Кубалик, долгое время проигравший в Северной Америке, последний сезон выделялся в Германии, но в КХЛ снова рухнул на низкий уровень. Почему снова? Да он уже выступал во «Льве» и ничем себя не проявил. Менеджмент братиславцев, конечно, здорово ошибся.
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Вадим ШИПАЧЕВ, СКА.
Ни одного броска и показатель полезности — «-2».
Рихард ГЮНГЕ, «Нефтехимик».
Не набрал очков, а только 10 минут штрафа.
Дмитрий ОБУХОВ, «Ак Барс».
Получил много игрового времени (18 минут), но не нанес ни одного броска.
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