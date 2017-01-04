На Урале военные сыграли хоккейный матч в валенках
Военнослужащие Центрального военного округа продолжают отмечать Новый год, демонстрируя свои навыки в ходе разного рода соревнований.
Так, в Екатеринбурге на лыжной базе «Уктус» прошел спортивный праздник для офицеров и их семей, сообщает
Специально к соревнованиям здесь оборудовали тир, пейнтбольный полигон, трассы для квадроциклов, снегоходов и лыжных.
Участники праздника состязались в лыжной гонке на дистанции в пять километров, в армрестлинге и перетягивании каната. Военные сыграли в волейболе и футболе на заснеженной площадке, а также провели хоккейный матч в валенках.
В палаточных городках развернули полевые кухни, а новогоднее настроение обеспечил ансамбль песни и пляски ЦВО.
В финале прошла церемония награждения — победители и призеры состязаний получили памятные кубки и заслуженные грамоты.
Кстати, с необычных соревнований начался 2017 год и для военнослужащих 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Солдаты соединения приняли участие в первенстве по силовому экстриму, а повара военной базы -в конкурсе по приготовлению плова.
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