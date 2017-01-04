На Урале военные сыграли хоккейный матч в валенках

Так, в Екатеринбурге на лыжной базе «Уктус» прошел спортивный праздник для офицеров и их семей, сообщает пресс-служба ЦВО.

Специально к соревнованиям здесь оборудовали тир, пейнтбольный полигон, трассы для квадроциклов, снегоходов и лыжных.

Участники праздника состязались в лыжной гонке на дистанции в пять километров, в армрестлинге и перетягивании каната. Военные сыграли в волейболе и футболе на заснеженной площадке, а также провели хоккейный матч в валенках.

В палаточных городках развернули полевые кухни, а новогоднее настроение обеспечил ансамбль песни и пляски ЦВО.

В финале прошла церемония награждения — победители и призеры состязаний получили памятные кубки и заслуженные грамоты.

Кстати, с необычных соревнований начался 2017 год и для военнослужащих 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Солдаты соединения приняли участие в первенстве по силовому экстриму, а повара военной базы -в конкурсе по приготовлению плова.