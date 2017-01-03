«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Новосибирская «Сибирь» в серии буллитов одержала победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Зак Бойчак (2-я минута) и Евгений Артюхин (29). У гостей отличились Якуб Накладал (26) и Стаффан Кронвалль (51). Автором победного буллита стал Сергей Шумаков. «Локомотив» прервал серию из трех побед.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место, набрав в 46 матчах 62 очка, «Локомотив» на Западе с 79 очками после 45 игр идет четвертым.

В следующем матче «Сибирь» на своем льду примет московское «Динамо», «Локомотив» на выезде сыграет с новокузнецким «Металлургом». Обе встречи состоятся 5 января.