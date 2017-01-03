Обзор дня: ссылка Бурмистрова и испытание Педана

Молодежная сборная России неожиданно легко прошла четвертьфинал, Александр Бурмистров уедет в «Аризону», а над Андреем Педаном продолжает издеваться «Ванкувер» «Украл у Гурьянова гол, а он мне — по носу».

Глядя на то, как сборная Дании играла в группе B молодежного чемпионата мира, казалось, что они создадут нам большие проблемы. Они испытали положительные эмоции, выполнили задачу на турнир. Кадры, как они праздновали победу в раздевалке после одного из матчей, крутили по всем каналам. Конечно, когда команда, только пробившаяся в плей-офф, так веселится, ничего хорошего не сулит, но после того праздника у них были другие матчи. Сборная же Брагина если не буксовала, то никого не убеждала в своем превосходстве. И тут легкая и убедительная победа, когда соперник имеет полтора момента, да и то неочевидных. Теперь нас ждут два напряженных матча, вне зависимости от результата первого. Четвертое место — провал, а медали у нас примут любые. Тем более, что в этой сборной нормальные ребята, за которых не стыдно переживать. Но мы проиграли первый матч американцам, причем, по делу. Впрочем, тогда мы только настраивали правильный хоккей, о котором постоянно говорит Брагин.

ССЫЛКА БУРМИСТРОВА НА ЮГ.

Александр Бурмистров недолго был на драфте отказов и был подобран «Аризоной». Теперь и непонятно, не лучше бы было форварду поехать в АХЛ и снова пробиться в основной состав клуба. Нет сомнений, что ему бы дали шанс с такой-то зарплатой. Но теперь Бурмистров поехал в клуб, который ни в какой плей-офф не попадает и просто забивает платежку. Рано или поздно «Койоты» станут другими, по пока это участие в турнире для «галочки». При этом, как и любой другой клуб в Северной Америке, «Койоты» могут преподнести сенсацию, но все реже и реже. Для Бурмистрова переход может стать толчком для перезагрузки карьеры, но верится в это с трудом. Ему ведь поначалу доверяли в приличном клубе, а в «Аризоне» Александра начнет все раздражать: слабые или «не те» партнеры, постоянные поражения. Впрочем, у него последний год контракта. Из «Аризоны» потом едут в СКА.

НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ ПЕДАНА.

Семь матчей Андрей Педан просидел в запасе «Ванкувера», ни разу не вышел на площадку (но несколько раз выходил на раскатку за 40 минут до игры) и снова отправлен в фарм-клуб. Есть два мнения насчет игроков в НХЛ. Некоторые считают, что все зависит от тебя, никто специально хорошего хоккеиста «душить» не будет и все проблемы только в тебе самом. Другое — нужно быть любимчиком тренера, иметь сильного агента, а если ты дал слабину, то тобой будут пользоваться. Мне кажется, что у Андрея второй вариант. Конечно, мы точно не можем знать уровень Педана. Но если его вызывают, то должны хотя бы попробовать в игре. Кажется, что задействован именно второй вариант. Педан стерпел выставление на драфт отказов после того, как он бился за клуб. И теперь им просто пользуются. Либо надо менять клуб, либо уезжать в Россию.

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