Обзор дня: ссылка Бурмистрова и испытание Педана
Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
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Видимо, что-то случилось...
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Молодежная сборная России неожиданно легко прошла четвертьфинал, Александр Бурмистров уедет в «Аризону», а над Андреем Педаном продолжает издеваться «Ванкувер» «Украл у Гурьянова гол, а он мне — по носу».
Глядя на то, как сборная Дании играла в группе B молодежного чемпионата мира, казалось, что они создадут нам большие проблемы. Они испытали положительные эмоции, выполнили задачу на турнир. Кадры, как они праздновали победу в раздевалке после одного из матчей, крутили по всем каналам. Конечно, когда команда, только пробившаяся в
ССЫЛКА БУРМИСТРОВА НА ЮГ.
Александр Бурмистров недолго был на драфте отказов и был подобран «Аризоной». Теперь и непонятно, не лучше бы было форварду поехать в АХЛ и снова пробиться в основной состав клуба. Нет сомнений, что ему бы дали шанс с
НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ ПЕДАНА.
Семь матчей Андрей Педан просидел в запасе «Ванкувера», ни разу не вышел на площадку (но несколько раз выходил на раскатку за 40 минут до игры) и снова отправлен в
«ТРАКТОР» ГОТОВИТ НОВЫЙ КОНТРАКТ С ЩЕХУРОЙ.
Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев сообщил, что клуб начал работу по переподписанию Пола Щехуры. Это цель — номер один и уже на днях начнутся переговоры по поводу нового контракта. Пола приглашали в «Трактор» через Сергея Гомоляко и, несмотря на то, что бывший руководитель клуба был уволен, а его обвиняли в трансферных провалах, хорошего он сделал много. На счету канадского легионера 34 очка в 44 матчах и он один из немногих, кто отрабатывает свое игровое время. Январь, напомню вам, это начало формирования команд на следующий сезон и сейчас будут самые удивительные события.
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