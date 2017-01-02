«Неман» принял участие в новогоднем благотворительном матче
2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» приняли участие в новогоднем благотворительном матче и поддержали детей и взрослых
социально-благотворительного учреждения «Центр ПОРА», проходящих лечение онкологических заболеваний, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.
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Товарищеский матч в поддержку онкобольных с участием профессиональной хоккейной команды проходит в Гродно не впервые. На лед вышли также игроки любительского клуба «Авангард». Встреча завершилась боевой ничьей со счетом — 13:13. В ходе товарищеской встречи состоялись различные конкурсы мастерства среди участников и викторина среди болельщиков. Победители
Ярким и запоминающимся в ходе благотворительного матча стало выступление группы поддержки Iceberg хоккейного клуба. Девушки провели веселый конкурс, в котором хоккеисты должны были подражать их танцевальным движениям.
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