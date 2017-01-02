«Неман» принял участие в новогоднем благотворительном матче

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Товарищеский матч в поддержку онкобольных с участием профессиональной хоккейной команды проходит в Гродно не впервые. На лед вышли также игроки любительского клуба «Авангард». Встреча завершилась боевой ничьей со счетом — 13:13. В ходе товарищеской встречи состоялись различные конкурсы мастерства среди участников и викторина среди болельщиков. Победители мини-турниров получили подарки. К примеру, один из болельщиков «Немана» ушел домой с планшетом, а голкиперу гродненцев Виталию Трусу, который уже получал приглашение в национальную сборную Беларуси по хоккею, организаторы вручили своеобразный «Оскар» (позолоченную статуэтку) как самому креативному игроку.

Ярким и запоминающимся в ходе благотворительного матча стало выступление группы поддержки Iceberg хоккейного клуба. Девушки провели веселый конкурс, в котором хоккеисты должны были подражать их танцевальным движениям.