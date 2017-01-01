Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-17) сыграет в финале турнира в Канаде
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-17) сыграет в финале турнира в Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament, победив в ½ финала в овертайме команду Cariboo Cougars со счетом 5:4 (1:1, 3:1, 0:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Подопечные Владимира Магдеева успешно провели предварительный этап турнира, заняв первое место в отборочной группе. В четвертьфинале белорусы обыграли Red Deer Optimist Chiefs — 4:0.
Матч за выход в финал получился напряженным. Белорусские хоккеисты вели в счете 4:2, но соперники из Cariboo Cougars сумели сделать цифры на табло равными за пять минут до финальной сирены — 4:4. Решающая шайба была заброшена сразу же после начала овертайма. Гол на счету Дмитрия Савицкого.
Финал турнира пройдет 2 января в 02.00 по белорусскому времени. Соперником юношеской сборной Беларуси станет команда Saskatoon Contacts.
Турнир Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament для юных хоккеистов проходит с 1978 года в канадском Калгари. Финальная стадия нынешних соревнований проходит на льду арены The Scotiabank Saddledome, вмещающей почти 20 тыс. зрителей.
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