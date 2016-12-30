Казанский «Ак Барс» победил в последнем матче года
(Город Казань KZN.RU, 30 декабря). Казанский «Ак Барс» победил в последнем матче года. Встреча в столице Татарстана против череповецкого клуба «Северсталь» завершилась со счетом 3:2.
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Начало матча прошло при преимуществе гостей. Уже к 8 минуте счет был 2:0 в пользу «Северстали». Заброшенными шайбами отметились Хацей и Сизов. Во втором периоде казанцы смогли переломить ход неудачно складывающегося поединка. На 26 минуте защитник Василий Токранов воспользовался удалением в составе гостей и сократил разрыв в счете. Спустя пару минут нападающий «барсов» Иржи Секач сравнял счет.
Отметим, что и второй гол был забит при численном преимуществе хозяев площадки. За 2 минуты до конца периода хоккеисты «Ак Барса» забросили третью шайбу — гол на счету Стефана Эллиотта. В третьем периоде казанцы смогли сохранить победный счет, сообщает
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