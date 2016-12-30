Казанский «Ак Барс» победил в последнем матче года

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Начало матча прошло при преимуществе гостей. Уже к 8 минуте счет был 2:0 в пользу «Северстали». Заброшенными шайбами отметились Хацей и Сизов. Во втором периоде казанцы смогли переломить ход неудачно складывающегося поединка. На 26 минуте защитник Василий Токранов воспользовался удалением в составе гостей и сократил разрыв в счете. Спустя пару минут нападающий «барсов» Иржи Секач сравнял счет.