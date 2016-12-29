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https://sport.mail.ru/news/hockey/28295990/
29 декабря 2016, 14:09 | Хоккей | СуперОмск

«Авангард» отреагировал на инцидент с болельщиками из-за проигрыша «Барысу»

В пресс-службе «Авангарда» оперативно отреагировали на инцидент с тренером команды и болельщиками после поражения от «Барыса».

По завершении матча в Астане к главному тренеру омской команды Федору Канарейкину подошла группа болельщиков с неудобными вопросами. Как утверждается в неофициальной фан-группе «Авангарда», разговор завершился тем, что Канарейкин якобы забрал телефон у внезапного интервьюера.

Официально в «Авангарде» объяснили ситуацию следствием расстройства Канарейкина из-за проигрыша команды.

«После поражения “Авангарда” в Астане на выходе из арены главный тренер команды Федор Канарейкин пообщался с несколькими фанатами, и в результате разговора у обеих сторон, скажем так, возобладали эмоции. Болельщики, как и тренер, были расстроены неудачей команды, за что наш клуб приносит искренние извинения. Надеемся, все участники разговора соберутся на матче “Авангарда” в Астане 18 февраля и пожмут друг другу руки, чему “Авангард” готов оказать всяческое содействие. Также хотим поздравить всех болельщиков “Авангарда” в Астане с наступающим Новым годом! Спасибо за вашу поддержку», — говорится в сообщении.

Отметим, что следующий матч «Авангарда» состоится 3 января в Омске.
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