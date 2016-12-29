«Авангард» отреагировал на инцидент с болельщиками из-за проигрыша «Барысу»
В
пресс-службе «Авангарда» оперативно отреагировали на инцидент с тренером команды и болельщиками после поражения от «Барыса».
По завершении матча в Астане к главному тренеру омской команды Федору Канарейкину подошла группа болельщиков с неудобными вопросами. Как утверждается в неофициальной
Официально в «Авангарде» объяснили ситуацию следствием расстройства Канарейкина
«После поражения “Авангарда” в Астане на выходе из арены главный тренер команды Федор Канарейкин пообщался с несколькими фанатами, и в результате разговора у обеих сторон, скажем так, возобладали эмоции. Болельщики, как и тренер, были расстроены неудачей команды, за что наш клуб приносит искренние извинения. Надеемся, все участники разговора соберутся на матче “Авангарда” в Астане 18 февраля и пожмут друг другу руки, чему “Авангард” готов оказать всяческое содействие. Также хотим поздравить всех болельщиков “Авангарда” в Астане с наступающим Новым годом! Спасибо за вашу поддержку», — говорится в сообщении.
Отметим, что следующий матч «Авангарда» состоится 3 января в Омске.
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