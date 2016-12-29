Хоккеисты «Сочи» крупно проиграли «Спартаку» на домашнем льду

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Встреча, прошедшая в ледовом дворце «Большой», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Четыре шайбы в ворота «леопардов» были заброшены в течение 10 минут: отличились Лукаш Радил (23-я минута), Всеволод Сорокин (26), Мэттью Гилрой (31) и Игорь Мирнов (33). Единственный гол хозяев — на счету нападающего Ивана Захарчука (39-я минута).

Для «Сочи» это стало пятым поражением в последних шести встречах. В турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ клуб, в активе которого 63 очка, расположился на 16 строчке, а в таблице Западной конференции — на девятой.

Свой следующий матч «Сочи» проведет в гостях — 4 января встретится в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».