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https://sport.mail.ru/news/hockey/28289634/
29 декабря 2016, 9:48 | Хоккей | ЮГА.ру

Хоккеисты «Сочи» крупно проиграли «Спартаку» на домашнем льду

ХК «Сочи» на домашней арене потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

ХК Сочи на домашней арене потерпел поражение от московского Спартака в матче регулярного чемпионата КХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в ледовом дворце «Большой», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Четыре шайбы в ворота «леопардов» были заброшены в течение 10 минут: отличились Лукаш Радил (23-я минута), Всеволод Сорокин (26), Мэттью Гилрой (31) и Игорь Мирнов (33). Единственный гол хозяев — на счету нападающего Ивана Захарчука (39-я минута).

Для «Сочи» это стало пятым поражением в последних шести встречах. В турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ клуб, в активе которого 63 очка, расположился на 16 строчке, а в таблице Западной конференции — на девятой.

Свой следующий матч «Сочи» проведет в гостях — 4 января встретится в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».
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