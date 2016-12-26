Листки хоккейного календаря. Неделя № 16. 19—25 декабря. Битвы напоследок

Главными, пожалуй, событиями этой семидневки стали противостояния лидеров соревнования «Арлана» и «Бейбарыса» в Кокшетау. Оба этих поединка завершились выигрышами «волков» в основные 60 минут матчей — 5:2 и 2:1. Атыраусцы после этого успели еще съездить в гости в Рудный, где в первом матче вырвали победу у «Горняка» в овертайме — 3:2, а во втором более чем уверенно взяли верх над хозяевами льда в рамках трех периодов — 6:1. Так же четыре выездных поединка на этой неделе провел «Кулагер». Сначала «скакуны» в Павлодаре поровну поделили турнирные баллы с «Иртышом» — 0:1 и 2:0, затем петропавловцы «зажигали» в Усть-Каменогорске в противостояниях с «Алтаем Торпедо» — 4:1 и 7:1 в пользу гостей. В этих двух поединках особенно отличился форвард северян воспитанник омской школы хоккея Евгений Чемерилов, записавший в итоге на свой счет 6 результативных баллов (3+3). Недалеко, кстати, отстал его нынешний одноклубник воспитанник хоккея Караганды Максим Волков, набравший в главном городе ВКО 5 очков (1+4) в зачет спора лучших бомбардиров чемпионата. Еще два матча провели в Алматы местная одноименная дружина и «Темиртау» — в обоих успех праздновали хозяева: 4:3 и 4:1.



Несложно обнаружить, что решающего перевеса в эти игровые дни не получили ни приезжие команды, ни местные — и те, и другие выиграли по 5 поединков. Правда, визитеры завершили один в свою пользу в дополнительном периоде. Зато гости сумели дважды на минувшей неделе добиться крупных побед. Хозяева, кстати, — ни разу не выиграли с преимуществом в 5 и более шайб.



В общей сложности в течение завершившейся семидневки в матчах нашего главного национального хоккейного турнира было зафиксировано ровно 50 взятий ворот. При этом выступавшие у себя дома коллективы забросили 21 шайбу, а сражавшиеся на чужой территории ледовые дружины — 29. Таким образом, средняя результативность прошедшей хоккейной недели составила ровно 5 капитуляций голкиперов за матч. При этом хозяева ледовых площадок забивали по 2,1 гола за игру, гости — по 2,9. Если удариться в воспоминания, то средняя результативность предыдущей семидневки составляла 5,83 забрасываемых за матч шайб, еще неделей ранее было 6,62! Похоже, предпраздничные настроения не слишком позитивно стимулировали хоккейных снайперов нашего главного национального турнира.



Всего с начала чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона 2016/2017 годов в соревновании было зафиксировано 949 взятий ворот. Учитывая, что в турнире на данный момент проведено 180 поединков, получаем среднюю результативность состязания примерно в 5,27 забрасываемых за игру шайб.

В споре лучших бомбардиров казахстанского хоккейного чемпионата по итогам его первого этапа продолжает лидировать форвард «Темиртау» Дмитрий Орлов, в 33 проведенных поединках забросивший 11 шайб и отдавший партнерам по команде 26 голевых передач — итого 37 результативных баллов. Лишь на одно очко отстает от него Максим Волков из «Кулагера» — 36 матчей, 12 взятий чужих ворот, 24 ассиста. 34 турнирных балла в активе другого петропавловца Ильгиза Нуриева — те же 36 поединков, 12 голов, но 22 голевые передачи. Самыми меткими снайперами соревнования на начало второго этапа турнира являются Евгений Чемерилов («Арлан"/"Кулагер»), Константин Баранов («Бейбарыс») и Игор Халас («Иртыш»), заставлявшие капитулировать голкиперов соперников по 19 раз. Лучший ассистент чемпионата — все тот же Дмитрий Орлов. У защитников обращает на себя внимание результативность оборонца «Иртыша» Евгения Штайгера — 36 поединков, 7 заброшенных шайб, 17 голевых передач и 24 очка по системе «гол+пас» в общем.



Первым к финишу стартового этапа открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона 2016/2017 годов пришел «Арлан», набравший 86 турнирных баллов. На 8 очков отстал от «волков» действующий чемпион страны «Бейбарыс». На третье место в турнирной таблице на данный момент взгромоздился «Номад» с 69 очками. «Иртыш» набрал 65 очков, «Кулагер» — 62, «Алматы» — 53, «Темиртау» — 47, «Алтай Торпедо» — 30. За пределами зоны плей-офф продолжают пребывать «Горняк» с 26 турнирными баллами и «Астана», набравшая 24 очка.

Второй этап хоккейного чемпионата страны должен стартовать 8 января.