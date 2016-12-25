«Нефтяник» нанес поражение «Ариаде-НХ» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Альметьевске, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:1 (3:1, 2:0, 0:0). Шайбами в составе победителей отметились Максим Хапов (2-я минута), Сергей Леснухин (3-я), Никита Ядроец (18-я), Андрей Демидов (22-я) и Роман Коньков (28-я). У гостей забил Михаил Чурляев (15-я).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ, следовавшего из Сочи в Сирию, в Черном море. Трагедия произошла рано утром в воскресенье. На борту находились 92 человека, по предварительным данным, все они погибли.

Результаты других матчей дня:

«Торос» (Нефтекамск) — «Динамо» (Балашиха) — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1),

«Ижсталь» (Ижевск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1),

«Барс» (Казань) — ХК «Саров» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0).