Минская «Юность» уступила «Динамо-Молодечно» по буллитам в экстралиге

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Действующий чемпион пропустил первым в самом начале второго периода встречи. Однако усилиями Клемена Претнара, Константина Захарова и ассистировавшего партнерам Андрея Михнова «Юность» вышла вперед еще до перерыва — 2:1. Сравнять цифры на табло на 46-й минуте смог нападающий молодечненцев Роман Касков — 2:2. В овертайме команды заброшенными шайбами не отметились, а в серии буллитов удача была на стороне хозяев площадки. Автором гола стал Артем Землянкин — 3:2.

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» после точного броска Романа Шубы уже на первой минуте в другом матче тура экстралиги с «Гомелем» повели в счете — 1:0. Соперники провели ответную голевую атаку лишь в начале третьего периода. Удачно сыграл на пятачке у ворот сталеваров Павел Волчек — 1:1. Ничейный счет в основное время и дополнительное время игры не изменился. В серии буллитов решающим стал бросок гомельчанина Игоря Ревенко, который и принес победу его команде — 2:1.

Солигороский «Шахтер» уступил в пятом матче из шести проведенных под руководством нового главного тренера Владимира Цыплакова. На своей площадке горняки пропустили дважды от игроков гродненского «Немана». У гостей дублем отметился Гжегош Пасьют.

Результаты матчей подгруппы «А»: «Металлург» (Жлобин) — «Гомель» — 1:2 (по буллитам), «Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Юность-Минск» — «Динамо-Молодечно» — 2:3 (по буллитам).

Турнирная таблица подгруппы «А»: 1. «Юность-Минск» — 72 очка/28 матчей. 2. «Неман» — 68/28. 3. «Шахтер» — 57/28. 4. «Гомель» — 57/28. 5. «Динамо-Молодечно» — 54/28. 6. «Металлург» — 40/28.

Матчи экстралиги в подгруппе «Б» завершились со следующими результатами: «Лида» — «Брест» -6:1, Витебск — Беларусь U-20 — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Турнирное положение подгруппы «Б»: 1. «Лида» — 43 очка/27 матчей. 2. «Беларусь U20» — 28/23. 3. «Витебск» — 25/27. 4. «Могилев» — 19/26. 5. «Химик-СКА» — 15/26. 6. «Брест» — 8/27.