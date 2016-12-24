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https://sport.mail.ru/news/hockey/28245758/
24 декабря 2016, 17:57 | Хоккей | СуперОмск

Омский «Авангард» презентовал новогоднюю форму

На официальном сайте хоккейного клуба «Авангард» появились фотографии игровых свитеров на период новогодних праздников.

Омский Авангард презентовал новогоднюю форму - Фото Увеличить
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«Новый год в России всегда был и остается семейным праздником. Время, когда родные и близкие собираются вместе — пожалуй, самое счастливое время в году. Это время тепла и любви, радости и добра, а также исполнения самых сокровенных желаний. Именно этим вдохновлялись дизайнеры нашего клуба, когда придумывали оформление новогодних игровых свитеров для команды», — говорится в описании дизайна.

В этой форме команда проведёт четыре матча — с 25 декабря по 7 января против «Динамо» (Мск), «Трактора», «Витязя» и «Локомотива». Затем свитера, каждый из которых изготовлен в единственном экземпляре, реализуют на благотворительном аукционе. Торги стартуют 25 декабря после игры с противником из Челябинска.
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