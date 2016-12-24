Обзор дня: так прощаться нельзя

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Очень не понравилось то, как «Сибирь» попрощалась с Виталием Меньшиковым. У нас в лиге не так уж и много ребят, показывающих хоккей старой школы. Тех, кому стыдно ходить к врачу и жаловаться на травмы. Тех, кто видя несправедливость на льду, бежит бить обидчика, хотя можно было сделать вид, что надо поправить шнурок или смотреть в другую сторону. Меньшиков, конечно, здорово поднялся в «Сибири». Дошел от игрока из ВХЛ, который был многим не нужен (а в него верил лишь Владимир Плющев) до человека, которого позвали в национальную сборную. И он благодарен руководству и тренерам, которые стали ему доверять. Но он тоже бился за «Сибирь». А ему вслед понеслись претензии. Были игровые — ошибки и плохое катание (зачем же тогда подписывали), а также вспомнили, что он торговался за новый контракт и подавал на расторжении договора, когда не платили два месяца. Ну, покажите мне хоккеиста, который при подписании нового договора не хотел бы больше денег — я с ним сфотографируюсь. Странно вспоминать и то, что он подавал заявление в лигу. Ему же не платили два месяца. Не стоит забывать, что Меньшиков не сбежал, а ушел в другой клуб за компенсацию. Если бы «Сибирь» не хотела, то не продала бы защитника. В общем, мы привыкли к тому, что в Новосибирске хорошо относятся к своим хоккеистам, даже тем, которые ушли, а тут вдруг возникли претензии.

ВЫБОР БРАГИНА.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин определился с составом на чемпионат мира и при последнем посеве случилось две сенсации. Внезапно Брагин отказался от Никиты Коростелева, который очень неплохо играет за «Сарнию». Не убедил его и защитник Артем Чмыхов, очень даже прилично смотревшийся в КХЛ за ЦСКА. Заметьте, кстати, что перед этим чемпионатом мира уже нет разговоров, типа, «для нас будет успехом выход в полуфинал» или «возраст не тот, всем проиграем». Это магия главного тренера. Мы уже верим, что плохо у главного тренера не будет — он что-нибудь придумает. И два невнятных выставочных матча против Дании и Швеции остались незамеченными. Хотя после 0:4 от шведов можно было бы испугаться. У России очень сложная группа. Не исключено, что мы можем занять и третье место, а это уже серьезный соперник в четвертьфинале. Впрочем, первое или второе место в группе практически точно выводят нас на медали. Остается верить, что тренер действительно все контролирует и знает, что делать.

ТРАНСФЕРЫ «АДМИРАЛА».

Клуб из Владивостока находится в первой восьмерке восточной конференции, но место в плей-офф себе еще не гарантировал и находится в группе тех команд, которые будут биться за путевку до середины февраля. Тем удивительней, как именно они меняют свой состав. Не понимаю, зачем надо было отказываться от защитника Михаила Григорьева, пришедшегося ко двору в команде. Он начал играть здорово, был полезен. А линия защиты у команды не самая сильная. И отдали-то его на Восток — в Омск. Безумный ход. Пригласили Дамира Жафярова, которому немного не повезло с карьерой. Последние два клуба совершенно не подходили ему по стилю. Но почему-то мне кажется, что Дамир вряд ли усилит «Адмирал», так как может претендовать только на второе или третье звенья. Да и посмотрите, как там играет Максим Казаков, похожий на Дамира по стилю. Не очень ярко. При этом клуб отказывается от Дмитрия Лугина, меняя его в Ярославль. Дмитрий не очень хорошо начал, но форвард, забросивший 10 шайб, пригодился бы и тем, кто борется за плей-офф.

ДРУГИЕ ПЕРЕХОДЫ.

«Авангард» подписал двух защитников Виталия Меньшикова и Михаила Григорьева через полчаса после того, как Владимир Шалаев объявил, что никаких обменов не будет. Но он не соврал — игроков приобрели за денежные компенсации. Стала ли оборона омичей сильней? Появилась глубина и возможность искать лучшие сочетания — этого лишены многие клубы. «Медвешчак» не признается, что сдался в этом сезоне (и результаты у команды приличные), но тут же отдает в «Нефтехимик» Терри Гальярди при серьезном дефиците форвардов. Жить как-то надо. Но непонятно, зачем этот нападающий Андрею Назарову. Что они собираются делать с легионерами? Денис Алексеев, который сыграет на молодежном чемпионате мира, вернется не в «Рязань» или «Локомотив», а в «Адмирал». К сожалению, по высшей лиге сейчас и не скажешь, поможет ли такой хоккеист Владивостоку. Но мы не удивимся, если Алексеева вернут после сезона в «Локомотив», конечно, в обмен на компенсацию.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА В КХЛ

Брендон БОЧЕНСКИ, («Барыс»).

Не набрал ни одного очка в важном матче, зато получил 50 минут штрафа.

Александр ПЕРЕЖОГИН, («Авангард»).

Не нанес ни одного броска по воротам, не вступился за Владимиру Соботку.

Томаш СУРОВИ, («Слован»).

Вернулся в Братиславу и начал с того, что завершил игру с показателем «-2».