Обзор дня: так прощаться нельзя
«Сибирь» покинул защитник, вслед которому понеслись упреки, главный тренер молодежки Валерий Брагин определился с составом, а «Адмирал» отказался от сильного игрока обороны.
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Очень не понравилось то, как «Сибирь» попрощалась с Виталием Меньшиковым. У нас в лиге не так уж и много ребят, показывающих хоккей старой школы. Тех, кому стыдно ходить к врачу и жаловаться на травмы. Тех, кто видя несправедливость на льду, бежит бить обидчика, хотя можно было сделать вид, что надо поправить шнурок или смотреть в другую сторону. Меньшиков, конечно, здорово поднялся в «Сибири». Дошел от игрока из ВХЛ, который был многим не нужен (а в него верил лишь Владимир Плющев) до человека, которого позвали в национальную сборную. И он благодарен руководству и тренерам, которые стали ему доверять. Но он тоже бился за «Сибирь». А ему вслед понеслись претензии. Были игровые — ошибки и плохое катание (зачем же тогда подписывали), а также вспомнили, что он торговался за новый контракт и подавал на расторжении договора, когда не платили два месяца. Ну, покажите мне хоккеиста, который при подписании нового договора не хотел бы больше денег — я с ним сфотографируюсь. Странно вспоминать и то, что он подавал заявление в лигу. Ему же не платили два месяца. Не стоит забывать, что Меньшиков не сбежал, а ушел в другой клуб за компенсацию. Если бы «Сибирь» не хотела, то не продала бы защитника. В общем, мы привыкли к тому, что в Новосибирске хорошо относятся к своим хоккеистам, даже тем, которые ушли, а тут вдруг возникли претензии.
ВЫБОР БРАГИНА.
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин определился с составом на чемпионат мира и при последнем посеве случилось две сенсации. Внезапно Брагин отказался от Никиты Коростелева, который очень неплохо играет за «Сарнию». Не убедил его и защитник Артем Чмыхов, очень даже прилично смотревшийся в КХЛ за ЦСКА. Заметьте, кстати, что перед этим чемпионатом мира уже нет разговоров, типа, «для нас будет успехом выход в полуфинал» или «возраст не тот, всем проиграем». Это магия главного тренера. Мы уже верим, что плохо у главного тренера не будет — он
ТРАНСФЕРЫ «АДМИРАЛА».
Клуб из Владивостока находится в первой восьмерке восточной конференции, но место в
ДРУГИЕ ПЕРЕХОДЫ.
«Авангард» подписал двух защитников Виталия Меньшикова и Михаила Григорьева через полчаса после того, как Владимир Шалаев объявил, что никаких обменов не будет. Но он не соврал — игроков приобрели за денежные компенсации. Стала ли оборона омичей сильней? Появилась глубина и возможность искать лучшие сочетания — этого лишены многие клубы. «Медвешчак» не признается, что сдался в этом сезоне (и результаты у команды приличные), но тут же отдает в «Нефтехимик» Терри Гальярди при серьезном дефиците форвардов. Жить
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА В КХЛ
Брендон БОЧЕНСКИ, («Барыс»).
Не набрал ни одного очка в важном матче, зато получил 50 минут штрафа.
Александр ПЕРЕЖОГИН, («Авангард»).
Не нанес ни одного броска по воротам, не вступился за Владимиру Соботку.
Томаш СУРОВИ, («Слован»).
Вернулся в Братиславу и начал с того, что завершил игру с показателем «-2».
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