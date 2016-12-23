Ольга Сосина вновь принесла победу уфимской «Агидели»

Нижегородской команде удалось сравнять счет на 48-й минуте, и в игровое время результат не изменился — 3:3.

Понадобились послематчевые буллиты, чтобы выявить победителя. Как и в первом поединке, победу уфимкам принесла Ольга Сосина, на ее счету решающий бросок — 4:3.

Третья игра соперниц, заключительная для «Агидели» в этом году, пройдет 23 декабря, и начнется в 13 часов.