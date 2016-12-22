Хоккеисты юниорской сборной России вновь переиграли чехов в выставочном матче
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 16 лет) на льду соперника одолели сверстников из команды Чехии в третьем выставочном матче между командами.
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) в пользу россиян, у которых забили Дмитрий Шешин (6-я минута), Дмитрий Тювилин (8), Егор Сердюк (20, 23), Ростислав Халиуллин (37) и Данил Башкиров (46).
В двух предыдущих товарищеских матчах российские хоккеисты также одержали победы — 3:2 и 4:1.
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