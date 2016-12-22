Хоккеисты юниорской сборной России вновь переиграли чехов в выставочном матче

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) в пользу россиян, у которых забили Дмитрий Шешин (6-я минута), Дмитрий Тювилин (8), Егор Сердюк (20, 23), Ростислав Халиуллин (37) и Данил Башкиров (46).

В двух предыдущих товарищеских матчах российские хоккеисты также одержали победы — 3:2 и 4:1.