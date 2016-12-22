70 лет отечественному хоккею. Что вы знаете об игре настоящих мужчин

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22 декабря 1946 года состоялись стартовые матчи дебютного чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Игры турнира, в котором участвовали 12 команд, прошли в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске. Для выявления сильнейшей команды страны понадобилось чуть больше месяца, уже 26 января 1947 года определился первый победитель чемпионата СССР.

Как утверждается в известной песне конца 60-х годов XX века, актуальной и в наше время: «В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей!».

ТАСС предлагает вам проверить, насколько хорошо вы знакомы с яркими страницами истории отечественного хоккея.

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