Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/28218923/
22 декабря 2016, 11:44 | Хоккей | ТАСС

70 лет отечественному хоккею. Что вы знаете об игре настоящих мужчин

ТАСС подготовил тест, посвященный ярким моментам истории одного из самых популярных видов спорта.

70 лет отечественному хоккею. Что вы знаете об игре настоящих мужчин - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

22 декабря 1946 года состоялись стартовые матчи дебютного чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Игры турнира, в котором участвовали 12 команд, прошли в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске. Для выявления сильнейшей команды страны понадобилось чуть больше месяца, уже 26 января 1947 года определился первый победитель чемпионата СССР.

Как утверждается в известной песне конца 60-х годов XX века, актуальной и в наше время: «В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей!».

ТАСС предлагает вам проверить, насколько хорошо вы знакомы с яркими страницами истории отечественного хоккея.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Защитник «Сибири» Меньшиков близок к переходу в «Авангард»

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Защитник новосибирской «Сибири» Виталий Меньшиков в ближайшее время с большим процентом вероятности перейдет в омский «Авангард», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Российский футбольный болельщик Морозов освобожден из тюрьмы во Франции

Ниже Буркина-Фасо: рекордное падение сборной России в рейтинге ФИФА

Федерация биатлона Норвегии требует от IBU отмены международных стартов в России