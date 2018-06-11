Мезин: Я верил в систему Льюиса. На ЧМ-2018 сбоила не система, а ее реализация

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— Мысли о том, что чемпионат мира в Копенгагене закончится для нас так, как он закончится, посещали задолго до его старта. Сейчас уже, наверное, можно признаться: тренеров тоже?

— Верите или нет — нисколько. Понятно: для того чтобы оценить сложность нашей ситуации, не нужно иметь особого опыта — ни тренерского, ни игрового. И все же присутствовала уверенность, что поборемся. Внутреннее ощущение, если хотите.

— Опиравшееся на что? Вратари неопытные, бомбардиры в большинстве своем квелые…

— И тем не менее надеялся, что у нас будет хорошая команда. Именно команда, а не массовка с вкраплением индивидуально сильных исполнителей. Я верил в систему Льюиса.

— Вера и система — это здорово, но вторая откровенно сбоила на протяжении трех топ-турниров еще до копенгагенского.