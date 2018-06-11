Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
24Мутко приехал — все улыбнулись
11«Голден Стэйт» защитил звание чемпиона НБА
19:12 (мск), источник: Прессбол

Мезин: Я верил в систему Льюиса. На ЧМ-2018 сбоила не система, а ее реализация

Бывший вратарь сборной Беларуси, экс-ассистент главного тренера национальной команды Андрей Мезин в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, что верил в систему Дэйва Льюиса.

Источник: Reuters

— Мысли о том, что чемпионат мира в Копенгагене закончится для нас так, как он закончится, посещали задолго до его старта. Сейчас уже, наверное, можно признаться: тренеров тоже?

— Верите или нет — нисколько. Понятно: для того чтобы оценить сложность нашей ситуации, не нужно иметь особого опыта — ни тренерского, ни игрового. И все же присутствовала уверенность, что поборемся. Внутреннее ощущение, если хотите.

— Опиравшееся на что? Вратари неопытные, бомбардиры в большинстве своем квелые…

— И тем не менее надеялся, что у нас будет хорошая команда. Именно команда, а не массовка с вкраплением индивидуально сильных исполнителей. Я верил в систему Льюиса.

— Вера и система — это здорово, но вторая откровенно сбоила на протяжении трех топ-турниров еще до копенгагенского.

— Сбоила не система, а ее реализация. На самом деле в тактике Льюиса не было чего-то революционного, ее сборной начал прививать еще Хэнлон. Во время его первого прихода многие, и я в их числе, высказывали Глену сомнения: мол, может, нам лучше в откат — свежее будем…

Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпионат Беларуси. 11-й тур. "Смолевичи" — "Городея", "Луч" — "Неман". Новички начинают (ОНЛАЙН)
Гандбол. Квалификация ЧМ-2019. Сборная Беларуси в первом матче плей-офф сыграла вничью с австрийцами
ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе Е
Черчесов поразил работой с мячом, болельщики поверили в сборную
Федор Смолов: главный футбольный бомбардир страны
Геркус может уйти. Что происходит в «Локомотиве»?
Шипулин: Решение о продолжении карьеры приму осенью
Автор раскрыл секреты церемонии открытия ЧМ-2018
Роналду разгневан условиями предложенного «Реалом» контракта
Все о ремонте
Тест: убедитесь, что вы ничего не знаете об окнах
Во сколько обойдется ремонт: составляем смету с профи
13 принципиально новых способов декорировать интерьер
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь