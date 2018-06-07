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12:14 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Йоси играл в финале чемпионата мира со сломанной рукой

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси играл в финале чемпионата мира против Швеции с травмой. Швейцарец получил перелом руки в полуфинале с Канадой.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы Йоси мог сыграть в финале, сборная Швейцарии запросила разрешение у «Нэшвилла». В итоге 28-летний защитник провел на льду против Швеции почти 30 минут и отдал две голевые передачи.

Также стало известно, что форвард Симон Мозер играл в финале со сломанным пальцем. Его игровое время в матче со шведами — 14.37.

Сборная Швейцарии стала второй на чемпионате мира, уступив в финале Швеции в серии буллитов.

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