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10:37 (мск), источник: БЕЛТА

ФХБ предлагает разработать модель регионального развития хоккея

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси предлагает разработать модель регионального развития этого вида спорта. Такую перспективу обсудили на совместном заседании руководители Министерства спорта и туризма и ФХБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: РИА "Новости"

Поводом для двухчасового общения стали результаты выступления национальной команды на чемпионате мира в Дании, по итогам которого сборная Беларуси покинула высший дивизион.

Как отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, оценки команде уже даны на самом высоком уровне, результат признан неудовлетворительным. «Сейчас важно всесторонне проанализировать причины неудачи, выработать меры по исправлению ситуации и шаг за шагом двигаться к намеченным целям. Работать должны все вместе — федерация, клубы, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, региональные власти», — подчеркнул министр.

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По мнению Семена Шапиро, в стране уже создана определенная система подготовки хоккеистов всех возрастов, но явно произошел сбой, требуется серьезная корректировка. Федерация уже приступила к непростому и болезненному процессу изменения структуры чемпионата страны, создания равных условий для клубов «с тем, чтобы побеждали не за счет финансовых возможностей, а благодаря спортивному мастерству игроков».

Семен Шапиро считает, что необходимо разработать модель регионального развития хоккея, проработать тему обязательных занятий по катанию на льду в рамках школьной программы, обеспечить тщательный и целенаправленный отбор детей в ДЮСШ, снабдить школы необходимым оборудованием и инвентарем, внедрить систему стимулирующих выплат для детских тренеров.

По мнению руководства федерации, ХК «Динамо-Минск» должен стать действительно базовым клубом для национальной команды, а критерии ее формирования необходимо сделать более четкими и понятными.

На заседании уделили внимание теме создания национальной школы подготовки вратарей. Отдельная обширная тема — научно-методическое обеспечение хоккея. Многие из этих вопросов планируется обсудить во время отчетной конференции ФХБ, которая была намечена 8 июня, но перенесена на более поздний срок.

После проведения отчетной конференции федерация должна внести в Минспорта предложения по формированию тренерского штаба национальных команд, а также стратегию и концепцию развития хоккею с шайбой в Беларуси.

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