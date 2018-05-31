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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый хоккейный 20-тысячник в России. На нём пройдёт ЧМ-2023?

Обещают, что в Санкт-Петербурге появится стадион не хуже, чем в Нью-Йорке.

Источник: instagram.com/hcska

Сравнение КХЛ и НХЛ — традиционная забава всех хоккейных болельщиков и журналистов. Кто-то считает, что наша лига медленно приближается к заокеанской, но не меньше и тех, кто уверен в том, что противостояние с НХЛ искусственное и что не стоит и пытаться догнать старейшую лигу планеты. Все эти разговоры не имеют смысла, пока КХЛ отстает в главном — качестве спортивной инфраструктуры. Без современных вместительных стадионов ни о каком сравнении с НХЛ и речи быть не может — невозможно создавать продукт аналогичного качества, обладая изначально разными стартовыми условиями.

24 мая на Петербургском экономическом форуме, наконец, был сделан первый реальный шаг, который позволит пусть не догнать, но хотя бы приблизиться к НХЛ. В рамках ПМЭФ было подписано соглашение между правительством города и хоккейным клубом СКА о реконструкции СКК «Петербургский».

Сейчас уже можно точно сказать, что в России появится первый хоккейный двадцатитысячник, и он будет построен в Московском районе Петербурга. После завершения строительства арена станет самым большим хоккейным стадионом и одним из крупнейших крытых спортивных сооружений Европы. А СКА и по вместимости, и по картинке, и по технической оснащенности на деле, а не на словах встанет в один ряд с заокеанскими клубами.

Там же, на ПМЭФ-2018, первый вице-президент ФХР и вице-президент СКА Роман Ротенберг объявил о том, что Санкт-Петербург будет претендовать на право проведения хоккейного чемпионата мира 2023 года. В следующем мае в Братиславе боссы мирового хоккея назовут столицу ЧМ-2023, и документально подтвержденным и поддержанным городскими властями проект новой арены делает Петербург фаворитом голосования. К этому моменту пройдет 7 лет с предыдущего российского чемпионата мира, и наша страна сможет представить всему хоккейному сообществу не старенький, хоть и качественно отремонтированный «Юбилейный», а ультрасовременный хоккейный стадион.

«Реконструированный СКК станет инфраструктурным прорывом в хоккее. В первую очередь мы учитываем интересы наших болельщиков. Всегда в пример ставят арены в Чикаго, в Детройте, в Нью-Йорке. Скоро примером станет и Петербург. Как вы знаете, мы подали заявку на проведение ЧМ-2023 в Петербурге. Есть и другие страны, которые хотят провести этот турнир. Но, конечно же, появление такой арены улучшает наши шансы на получение турнира.

Управлять ареной будет отдельная компания — процесс будет выстроен примерно так же, как сейчас происходит на футбольном стадионе «Санкт-Петербург». Управляющая компания будет проводить и хоккейные матчи, и концерты, и другие мероприятия. Наша задача — проводить 250 мероприятий за год. В районе 60 из них — хоккейные матчи, остальное — как раз концерты и другие события. Вокруг СКК планируется жилая застройка: жилье, досуг, спорт — всё это части комплексного проекта.

Наша база «Хоккейный город» уже переполнена, когда появится новая арена и тренировочная площадка рядом с ней, главная команда СКА будет тренироваться и в «Хоккейном городе», и там — в зависимости от мероприятий в обновленном СКК", — рассказал Ротенберг.

Нуждается в арене не только город, но и сам клуб. СКА достиг пиковой посещаемости в Ледовом дворце, и дальнейшее развитие интереса к клубу ограничивается вместимостью в 12 тыс. человек. Однако в проекте речь идет не просто о строительстве стадиона. Как принято в современном мире, реконструкция СКК подразумевает полное благоустройство прилегающей территории. В концепции проекта заложено открытие детской хоккейной школы, несколько спортивных объектов и другой социально-значимой и ориентированной на широкие массы инфраструктуры. Кроме того, на территории, примыкающей к СКК, планируется построить более 300 тыс. квадратных метров жилья, 60 тыс. квадратных метров коммерческих площадей, два детских сада общей вместимостью почти 800 мест и школу на 1375 мест. Все это позволит преобразить спортивную жизнь Московского и Фрунзенского районов и сделать проект окупаемым.

Ровно то же самое произошло при строительстве «Хоккейного города СКА» на проспекте Пятилеток. Еще несколько лет там был пустырь, на котором в лучшем случае выгуливали собак, а сейчас это место, объединившее всех любителей спорта в Невском районе. Планируется, что новая арена СКА и сопутствующая инфраструктура, рассчитанная на широкие массы населения, помимо чисто спортивного и социального будет иметь и имиджевый эффект: Петербург будет обладать крупнейшими хоккейным и футбольным стадионами в стране.

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