Первый хоккейный 20-тысячник в России. На нём пройдёт ЧМ-2023?
Обещают, что в
Обещают, что в
Сравнение КХЛ и НХЛ — традиционная забава всех хоккейных болельщиков и журналистов.
24 мая на Петербургском экономическом форуме, наконец, был сделан первый реальный шаг, который позволит пусть не догнать, но хотя бы приблизиться к НХЛ. В рамках ПМЭФ было подписано соглашение между правительством города и хоккейным клубом СКА о реконструкции СКК «Петербургский».
Там же, на ПМЭФ-2018, первый
«Реконструированный СКК станет инфраструктурным прорывом в хоккее. В первую очередь мы учитываем интересы наших болельщиков. Всегда в пример ставят арены в Чикаго, в Детройте, в
Управлять ареной будет отдельная компания — процесс будет выстроен примерно так же, как сейчас происходит на футбольном стадионе «Санкт-Петербург». Управляющая компания будет проводить и хоккейные матчи, и концерты, и другие мероприятия. Наша задача — проводить 250 мероприятий за год. В районе 60 из них — хоккейные матчи, остальное — как раз концерты и другие события. Вокруг СКК планируется жилая застройка: жилье, досуг, спорт — всё это части комплексного проекта.
Наша база «Хоккейный город» уже переполнена, когда появится новая арена и тренировочная площадка рядом с ней, главная команда СКА будет тренироваться и в «Хоккейном городе», и там — в зависимости от мероприятий в обновленном СКК", — рассказал Ротенберг.
Нуждается в арене не только город, но и сам клуб. СКА достиг пиковой посещаемости в Ледовом дворце, и дальнейшее развитие интереса к клубу ограничивается вместимостью в 12 тыс. человек. Однако в проекте речь идет не просто о строительстве стадиона. Как принято в современном мире, реконструкция СКК подразумевает полное благоустройство прилегающей территории. В концепции проекта заложено открытие детской хоккейной школы, несколько спортивных объектов и другой
Ровно то же самое произошло при строительстве «Хоккейного города СКА» на проспекте Пятилеток. Еще несколько лет там был пустырь, на котором в лучшем случае выгуливали собак, а сейчас это место, объединившее всех любителей спорта в Невском районе. Планируется, что новая арена СКА и сопутствующая инфраструктура, рассчитанная на широкие массы населения, помимо чисто спортивного и социального будет иметь и имиджевый эффект: Петербург будет обладать крупнейшими хоккейным и футбольным стадионами в стране.