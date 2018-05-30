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14:44 (мск), источник: ТАСС

Федерация хоккея Швеции понесла убытки в районе €340 тыс. по итогам победного ЧМ

ТАСС, 30 мая. Федерация хоккея Швеции по итогам победного чемпионата мира в Дании понесла убытки в размере примерно €340 тыс. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на шведскую газету Expressen.

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Сборная Швеции в финале чемпионата мира по буллитам переиграла команду Швейцарии со счетом 3:2 и во второй раз подряд выиграла турнир.

«За победу на чемпионате мира Федерация хоккея Швеции получила в районе €860 тыс., а общая стоимость всей поездки составила около €1,2 млн, — рассказал председатель совета федерации Андерс Ларссон. — Мы разочарованы, что модель распределения средств Международной федерацией хоккея выглядит так, однако этот вопрос был поднят на конгрессе в Копенгагене, и было решено его пересмотреть, в краткосрочной перспективе золото чемпионат мира не будет приносить финансовых доходов, однако в будущем это будет выглядеть по-другому. Мы вместе с нашими партнерами, другими федерациями, работаем над переменами и со временем должны достичь успеха».

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