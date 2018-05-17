Матч с Канадой стал самой популярной телетрансляцией ЧМ по хоккею в России

«Самой популярной трансляцией чемпионата мира по хоккею 2018, по данным проекта TV Index, стал четвертьфинальный матч между командами России и Канады — в среднем его посмотрели 5,4% населения России в возрасте от 4 лет и старше, проживающего в городах с населением 100 тысяч человек и более. Доля аудитории матча составила 26,6%», — говорится в исследовании, поступившем в РИА Новости.
Отмечается, что Первый канал и Матч ТВ показали 60 из 64 матчей чемпионата, средняя доля хоккея была выше среднесуточных показателей телеканалов за этот период в среднем.
Россияне в четвертьфинале уступили канадцам в овертайме со счетом 4:5, и финальный матч не привлёк особого внимания зрителей — встречу между сборными Швеции и Швейцарии посмотрели лишь 1,5% населения и 6% телезрителей. Для сравнения, финальный матч ЧМ-2015 между Россией и Канадой посмотрели 11% населения, а доля трансляции составила 35,5%.
Телефонный опрос проводился 16 мая, в исследовании приняли участие 847 респондентов в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах России с населением 100 тысяч человек и более.