Матч с Канадой стал самой популярной телетрансляцией ЧМ по хоккею в России

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«Самой популярной трансляцией чемпионата мира по хоккею 2018, по данным проекта TV Index, стал четвертьфинальный матч между командами России и Канады — в среднем его посмотрели 5,4% населения России в возрасте от 4 лет и старше, проживающего в городах с населением 100 тысяч человек и более. Доля аудитории матча составила 26,6%», — говорится в исследовании, поступившем в РИА Новости.

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Отмечается, что Первый канал и Матч ТВ показали 60 из 64 матчей чемпионата, средняя доля хоккея была выше среднесуточных показателей телеканалов за этот период в среднем.

Россияне в четвертьфинале уступили канадцам в овертайме со счетом 4:5, и финальный матч не привлёк особого внимания зрителей — встречу между сборными Швеции и Швейцарии посмотрели лишь 1,5% населения и 6% телезрителей. Для сравнения, финальный матч ЧМ-2015 между Россией и Канадой посмотрели 11% населения, а доля трансляции составила 35,5%.