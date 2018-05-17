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20:40 (мск), источник: Р-Спорт

Матч с Канадой стал самой популярной телетрансляцией ЧМ по хоккею в России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Самой популярной в РФ телетрансляцией чемпионата мира по хоккею, который проходил в мае в Дании, стал матч между сборными России и Канады, сообщает исследовательская компания Mediascope.

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фотографии
24
фотографии

«Самой популярной трансляцией чемпионата мира по хоккею 2018, по данным проекта TV Index, стал четвертьфинальный матч между командами России и Канады — в среднем его посмотрели 5,4% населения России в возрасте от 4 лет и старше, проживающего в городах с населением 100 тысяч человек и более. Доля аудитории матча составила 26,6%», — говорится в исследовании, поступившем в РИА Новости.

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Отмечается, что Первый канал и Матч ТВ показали 60 из 64 матчей чемпионата, средняя доля хоккея была выше среднесуточных показателей телеканалов за этот период в среднем.

Россияне в четвертьфинале уступили канадцам в овертайме со счетом 4:5, и финальный матч не привлёк особого внимания зрителей — встречу между сборными Швеции и Швейцарии посмотрели лишь 1,5% населения и 6% телезрителей. Для сравнения, финальный матч ЧМ-2015 между Россией и Канадой посмотрели 11% населения, а доля трансляции составила 35,5%.

Телефонный опрос проводился 16 мая, в исследовании приняли участие 847 респондентов в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах России с населением 100 тысяч человек и более.

Россия 4:5 ОТ
(0:1, 2:1, 2:2)
Канада
17.05.2018, 17:15 Зрители: 9017 Плей-офф: 1/4 финала Royal Arena
Главные тренеры
Илья Воробьев Билл Питерс
Вратари
Игорь Шестеркин Дарси Кюмпер
1-й период
02:55 Сергей Андронов
Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле) 04:45
11:36
2-й период
30:47 Сергей Андронов
Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко) 31:51
32:53 Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
Джоэль Эдмундсон 34:08
37:32 Александр Барабанов (Е. Дадонов)
3-й период
Кайл Террис (Дж. Шворц) 47:11
48:44 Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост) 52:36
54:34 Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
Овертайм
63:35 Кирилл Капризов
Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад) 64:57
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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