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19:55 (мск), источник: Sports.kz

«Это моя неопытность». Аскар Шопобаев назвал свою главную ошибку

В следующем году сборная Казахстана поборется за путевку в элиту со сборными Словении, Белоруссии, Южной Кореи, Литвы и Венгрии.

Причем чемпионат мира в группе А первого дивизиона пройдет в Астане. Президент федерации хоккея Казахстана на прошедшем исполкоме федерации отметил, что в следующем году будет еще сложнее, и готовиться нужно начинать сейчас. Аскар Шопобаев, в свою очередь взял на себя ответственность за результат, пишет Sports.kz.

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— Я полностью с вами согласен, понимаю свою ответственность за это. И что здесь я не доработал, это моя неопытность. В первый раз в статусе генерального менеджера пошел на поводу у тренерского штаба, после первого поражения я хотел собрать собрание. Они сказали что сами провели. Тренерский штаб по сути мне понравился тем, что работал «миксом», весь тренерский штаб обсуждал все вместе, принимали решение совместно. Этим они нашли общий язык с молодежью, с опытными. Но вот когда после игры со Словенией я собрал весь тренерский состав и первое звено, провели серьезнейший разбор полетов с нашими звездами и я понял, что это надо было сделать раньше. Поэтому вины с себя не снимаю, — сказал Шопобаев.

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