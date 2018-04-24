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20:54 (мск), источник: ТАСС

Юниорская сборная РФ обыграла словаков и встретится с командой США в плей-офф ЧМ по хоккею

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в серии буллитов одержали победу над командой Словакии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки в возрасте до 18 лет). Встреча прошла на арене «Трактор» в Челябинске.

Источник: ИТАР-ТАСС

Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. В составе российской команды шайбы забросили Кирилл Марченко (17-я, 34-я минуты), Даниил Мисюль (33), Александр Романов (34) и Руслан Исхаков (53). У словаков отличились Максим Чайкович (14-я минута), Марцел Длугош (15), Мартин Бучко (16), Даниэль Ткач (29) и Михал Мразик (48). По ходу второго периода российская команда проигрывала сопернику — 1:4, однако до перерыва успела сравнять счет.

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В турнирной таблице группы B сборная России заняла второе место, набрав восемь очков, словаки с семью очками финишировали третьими, первое место в группе ранее себе обеспечили финны. На четвертом месте — чехи (3), на пятом — французы (0). Соперником команды России в четвертьфинале будет сборная США, которая в группе A заняла третье место. Также на стадии четвертьфинала пройдут матчи Канада — Чехия, Швеция — Словакия и Финляндия — Белоруссия. В случае выхода в полуфинал российские хоккеисты встретятся с победителем матча между сборными Канады и Чехии.

В юниорском чемпионате мира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, участвуют десять сборных, которые поделены на две группы по пять команд. Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Матчи четвертьфинала запланированы на 26 апреля, полуфинала — на 28 апреля. Финал и игра за третье место пройдут 29 апреля в Челябинске.

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