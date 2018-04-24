Юниорская сборная РФ обыграла словаков и встретится с командой США в плей-офф ЧМ по хоккею

Источник: ИТАР-ТАСС

Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. В составе российской команды шайбы забросили Кирилл Марченко (17-я, 34-я минуты), Даниил Мисюль (33), Александр Романов (34) и Руслан Исхаков (53). У словаков отличились Максим Чайкович (14-я минута), Марцел Длугош (15), Мартин Бучко (16), Даниэль Ткач (29) и Михал Мразик (48). По ходу второго периода российская команда проигрывала сопернику — 1:4, однако до перерыва успела сравнять счет.

В турнирной таблице группы B сборная России заняла второе место, набрав восемь очков, словаки с семью очками финишировали третьими, первое место в группе ранее себе обеспечили финны. На четвертом месте — чехи (3), на пятом — французы (0). Соперником команды России в четвертьфинале будет сборная США, которая в группе A заняла третье место. Также на стадии четвертьфинала пройдут матчи Канада — Чехия, Швеция — Словакия и Финляндия — Белоруссия. В случае выхода в полуфинал российские хоккеисты встретятся с победителем матча между сборными Канады и Чехии.