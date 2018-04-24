Сборная Казахстана по хоккею одержала вторую подряд крупную победу на чемпионате мира-2018

Источник: index.hu

В первом периоде команды обменялись шайбами. На третьей минуте Люк Феррара вывел британцев вперед, но на 15-й Дмитрий Гренц отличился в большинстве и восстановил равенство.

Переломить ход матча в свою пользу у Казахстана получилось во втором тайме. На 33-й минуте арбитры после долгого видеопросмотра все-таки засчитали шайбу Антона Сагадеева, а на 35-й Роман Старченко сделал счет 3:1.

В третьем периоде сборная Казахстана довело дело до разгрома. На 42-й минуте Старченко оформил дубль, на 46-й — отличился Никита Михайлис, а на 47-й — окончательный результат установил Алихан Асетов.

Напомним, в первом матче на ЧМ сборная Казахстана разгромила Венгрию — 3:0. С шестью очками команда Галыма Мамбеталиева возглавляет таблицу группы А, опережая Венгрию, Польшу и Великобританию на три балла.