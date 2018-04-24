У сборной есть проблемы с составом перед чемпионатом мира. Впервые за много лет

Состав сборной России на Шведские игры — четвертый этап Евротура:
вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М);.
защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Никита Трямкин («Автомобилист»), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба — ЦСКА);.
нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все — ЦСКА), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Алексей Кручинин («Трактор»), Алексей Бывальцев («Амур»), Максим Мамин, Евгений Дадонов (оба — «Флорида»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Илья Михеев, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»).
Вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Василий Токранов, Альберт Яруллин (оба — «Ак Барс»), Михаил Науменков, Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все — ЦСКА), а также Никита Гусев и Павел Дацюк (оба — СКА) будут находиться в Москве, где продолжат проходить реабилитацию и будут тренироваться по индивидуальной программе.
ФХР выразила благодарность за выступление нападающим Александру Дергачеву, Дмитрию Кагарлицкому и Антону Слепышеву.
Первое впечатление от последних известий, приходящих из сборной, однозначное — штаб сборной поддался легкой панике. Вызов сразу полутора десятков участников финальной серии Кубка Гагарина вдобавок к уже имеющимся игроками свидетельствует о зародившейся неуверенности в головах тренеров.
По нормальной логике к последнему этапу Евротура надо определиться с составом процентов на 90 и производить косметические изменения в зависимости от доступности игроков, вылетевших из плей-офф НХЛ. На данный момент ситуация складывается необычная, поскольку 28 человек отправляются в Хельсинки и Стокгольм, еще десять — останутся в Новогорске.
Из «Коламбуса» могут подъехать Сергей Бобровский с Артемием Панариным, из «Колорадо» — Никита Задоров. Через пару дней в теории освободиться и защитник «Торонто» Никита Зайцев. Потенциально более 40 кандидатов! Тренеров можно понять только по одной причине — слишком многие хоккеисты разочаровали в прошлых матчах. Причем, видимо, настолько, что на Шведские игры поедет несколько представителей «Ак Барса» и ЦСКА. Их физическое состояние после финала не может быть хорошим по умолчанию. В плей-офф потрачена масса сил и эмоций. Однако другого выхода Илья Воробьева, похоже, не нашел.
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Главной удачей для нашей команды может стать приезд Бобровского. Тогда за вратарскую линию не придется переживать. По нашей информации, с голкипером «Коламбуса» контактировали еще по ходу сезона, дав понять, что в готовы рассчитывать на него как на первого номера в Дании. Вратарь, пропустивший прошлый чемпионат мира, дал предварительное согласие. Видимых проблем со здоровьем у него по серии с «Вашингтоном» заметно не было.
Но никто на данный момент не знает, как обстоит ситуация на самом деле. В этой связи на заключительный этап Евротура поедет Василий Кошечкин. Он рассматривается исключительно как кандидат на пост первого номера. В случае если Бобровский все-таки доедет до чемпионата мира, то голкипер «Магнитки» почти наверняка поедет домой. Илья Сорокин с Игорем Шестеркиным попадут в заявку на турнир в качестве запасных.
В обороне ясности куда меньше. Иван Проворов травмирован, появление Задорова из-за проблем с плечом под вопросом, Зайцев может пробиться во второй раунд. Явного лидера в этой линии не наблюдается. Однако, вспоминая прошлый чемпионат мира, когда здорово проявила себя первая пара, составленная из Владислава Гаврикова и Богдана Киселевича, это не самое страшное. К защите сборной даже в оптимальном виде всегда есть масса претензий. Сколотить более-менее адекватную оборону из игроков, имеющих опыт НХЛ, победы на Олимпиаде и участия в прошлых чемпионатах мира, вполне реально.
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Во все времена надежды российской сборной были связаны с атакой. Однако сейчас ситуация напоминает скорее начало двадцать первого века, когда приходилось брать командной работой, а не высочайшим мастерством отдельных форвардов.
У Артемия Панарина повреждение колена, Илья Ковальчук без контракта, Александр Радулов, кажется, просто не хочет ехать. Павел Дацюк при всем к нему уважении уже не суперзвезда, хотя определенную пользу принести способен. Нападающими с приставкой «топ» можно с натяжкой назвать только Евгения Дадонова и Никиту Гусева. Маловато будет!
Времени для того, чтобы вернуть к жизни Кирилла Капризова, зачахшего в плей-офф в ЦСКА, почти не осталось. Но шанс сыграть в первой тройке с Гусевым и Дацюком у него точно есть — о ярких моментах Олимпиадах забыть тяжело. А вот дальше все довольно печально. Центральная линия, и без того не слишком богатая на таланты мирового масштаба, выглядит совсем сиротливо. Ветеран Дацюк, оставшийся без золотого Пхенчхана Владимир Ткачев, работяги Сергей Андронов и Илья Каблуков, переболевший свинкой и растерявший форму Максим Шалунов, новички Кирилл Семенов и Алексей Бывальцев. Можно в центре сыграть Михаил Григоренко, но на краю он действует куда интереснее и полезнее.
На этом фоне игнорирование Вадима Шипачева вызывает как минимум недоумение. С Дадоновым во втором звене он мог составить готовую связку, к которой легко найти третьего. А если все-таки приедет Панарин, то было бы сочетание с претензиями на звание лучшего на чемпионате мира!
Приходится сожалеть даже об отсутствии Артема Анисимова и Владислава Наместникова. Их сложно назвать звездами, но каждый из них сделал бы нынешнюю сборную сильнее. В руках тренерского штаба оказался конструктор с набором деталей, не всегда идеально подходящих друг другу. Именно сейчас, когда не приходится рассчитывать на превосходство в подборе игроков по сравнению с другими претендентами на медали, роль Воробьева кажется ключевой. Без интересных тренерских решений сборная рискует остаться без медалей. Как к этому отнесутся на самом верху и как отреагируют простые болельщики, предсказать несложно.
Остается, как в популярной телевизионной передаче, «звонок другу» за океан. Но даже в том случае, если «Тампа» или «Вашингтон» в следующем раунде рассыплются и завершат свой сезон за четыре-пять матчей, то Кучеров, Овечкин, Орлов и Кузнецов с корабля на бал прибудут уже не к старту турнира. Причем наверняка в эмоционально выхолощенном состоянии, даже если у них все окажется более-менее в порядке со здоровьем.
Все они в сложившейся ситуации очень пригодятся, но выстраивать игру вокруг них просто не будет времени. Тренеров ждет испытание, с которым сборная не сталкивалась больше десятка лет. Минимум собственных звезд, уставшие кандидаты из двух клубов-финалистов, мощные конкуренты и обязательная задача привезти из Дании медаль. Тут бы самому панике не поддаться.
Расписание матчей сборной России на четвертом этапе Евротура:
26 апреля. Хельсинки (вынесенный матч) Финляндия — Россия. Начало — 18.30*.
28 апреля. Стокгольм. Швеция — Россия. Начало — 16.30.
29 апреля. Стокгольм. Россия — Чехия. Начало — 13.00.
* — по московскому времени.