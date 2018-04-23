Хоккеист ЦСКА Марченко вызван на сбор национальной команды для подготовки к ЧМ в Дании

В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Марченко провел 42 игры, в которых забросил две шайбы и отдал 14 голевых передач. В Кубке Гагарина на счету 26-летнего защитника три передачи в 21 матче при показателе полезности «+2». В составе сборной России на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Марченко завоевал золото.