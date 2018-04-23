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20:06 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист ЦСКА Марченко вызван на сбор национальной команды для подготовки к ЧМ в Дании

ТАСС, 23 апреля. Защитник московского ЦСКА Алексей Марченко вызван на сбор команды России для подготовки к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее тренерский штаб вызвал на сбор десять хоккеистов армейского клуба — вратаря Илью Сорокина, защитников Богдана Киселевича, Никиту Нестерова, Михаила Науменкова и нападающих Ивана Телегина, Сергея Андронова, Валерия Ничушкина, Максима Шалунова, Михаила Григоренко и Кирилла Капризова.

В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Марченко провел 42 игры, в которых забросил две шайбы и отдал 14 голевых передач. В Кубке Гагарина на счету 26-летнего защитника три передачи в 21 матче при показателе полезности «+2». В составе сборной России на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Марченко завоевал золото.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.

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