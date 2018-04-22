Сборная Казахстана по хоккею стартовала с разгромной победы на чемпионате мира

Игра проходила сегодня, 22 апреля, и завершилась со счетом 3:0.

Ворота сборной Казахстана защищал уроженец Швеции Хенрик Карлссон, который дебютировал за команду в официальных турнирах под эгидой IIHF. В итоге он покинул площадку «сухим».

Два периода команды провели без голов, хотя во втором — венгры едва не открыли счет, но в этом эпизоде грамотно сработали арбитры, не засчитавшие шайбы.

Выйти вперед у Казахстана смогла на 44-й минуте, когда отличился 18-летний защитник Валерий Орехов. Через 57 секунд вторую шайбу в ворота венгров провел нападающий Евгений Рымарев, а на 48-й минуте он же удачно сыграл в большинстве и оформил дубль.

В другом матче первого тура Великобритания обыграла Словению — 3:1, а в 23:30 по времени Астаны на лед выйдут Италия и Польша.

Во втором туре сборная Казахстана встретится с Великобританией. Эта игра пройдет 24 апреля и начнется в 20:00 по Астане.