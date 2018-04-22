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11:45 (мск), источник: Sports.kz

Капитан сборной Казахстана рассказал о состоянии команды перед чемпионатом мира

Капитан сборной Казахстана Максим Семёнов в интервью сайту Шайба.kz рассказал о готовности команды к чемпионату мира и первом матче против Венгрии.

— В каком состоянии команда подошла к чемпионату мира?

— Состояние отличное, боевое. Проделали очень серьёзную работу. Провели три товарищеских матча, которые пошли нам на пользу. Мы готовы к чемпионату мира.

— Провели в Будапеште первую тренировку. Всё ли в порядке со льдом?

— Качество льда оставляет желать лучшего. Но это не ново для нас, поэтому мы не удивлены.

— Как оцениваете первого соперника — сборную Венгрии? Если помните, неожиданно проиграли им пять лет назад.

— Я уже говорил вашим коллегам, что на этом чемпионате мира слабых соперников нет. Все шесть команд примерно равны. Со всеми будут сложные игры, в том числе и с Венгрией.

— Капитанская нашивка накладывает дополнительную ответственность?

— В какой-то степени да, накладывает.

— В команде много новичков. Как они влились в коллектив?

— Мы недавно с Романом Старченко вспоминали, что пять лет назад на чемпионате мира в Будапеште из этого состава играли только я и он. Состав обновился практически на 70 процентов. Как оцениваю молодёжь? Я думаю, они лицом в грязь не ударят. Для них это шанс проявить себя и набраться опыта на международном уровне.

— Впервые за взрослую сборную Казахстана Вы сыграли в 2010 году на чемпионате мира в Германии. Почему Вас до этого не привлекали?

— Не знаю.

— Для болельщиков и специалистов было загадкой, почему игрока, выступающего в Суперлиге и КХЛ, не вызывали в сборную.

— Для меня это тоже было загадкой.

— Что скажете болельщикам, которые будут болеть за вас на чемпионате мира?

— Будем рады видеть наших болельщиков на трибунах. Желаю им наслаждаться игрой.

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