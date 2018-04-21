Дарюс Каспарайтис и Дайнюс Зубрус сыграют за сборную Литвы на домашнем ЧМ

Главными звёздами не только сборной Литвы, но и всего турнира будут два экс-игрока НХЛ — 45-летний защитник Дарюс Каспарайтис и 39-летний нападающий Дайнюс Зубрус. Последние четыре года Каспарайтис играет в чемпионате Литвы за любительский клуб «Хоккей Панкс». Каспарайтис выступал за сборную России, с которой выиграл олимпийское золото 1992 года во французском Альбервилле, серебро олимпийских игр в Нагано 1998 года, а также бронзу Солт-Лейк-Сити 2002 года.