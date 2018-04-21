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20:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Дарюс Каспарайтис и Дайнюс Зубрус сыграют за сборную Литвы на домашнем ЧМ

С 22 по 28 апреля в литовском городе Каунас состоится чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1 В.

Источник: РИА "Новости"

Главными звёздами не только сборной Литвы, но и всего турнира будут два экс-игрока НХЛ — 45-летний защитник Дарюс Каспарайтис и 39-летний нападающий Дайнюс Зубрус. Последние четыре года Каспарайтис играет в чемпионате Литвы за любительский клуб «Хоккей Панкс». Каспарайтис выступал за сборную России, с которой выиграл олимпийское золото 1992 года во французском Альбервилле, серебро олимпийских игр в Нагано 1998 года, а также бронзу Солт-Лейк-Сити 2002 года.

Зубрус не выступал на официальном уровне два сезона. После сезона-2015/16 в составе «Сан-Хосе Шаркс» он покинул НХЛ и завершил карьеру. За его плечами 1293 матчей в НХЛ за «Филадельфию Флайерз», «Монреаль Канадиенс», «Вашингтон Кэпиталз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Джерси» и «Сан-Хосе Шаркс», в которых Зубрус забросил 228 шайб и набрал 591 очко.

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