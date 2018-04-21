Дарюс Каспарайтис и Дайнюс Зубрус сыграют за сборную Литвы на домашнем ЧМ
С 22 по 28 апреля в литовском городе Каунас состоится чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1 В.
С 22 по 28 апреля в литовском городе Каунас состоится чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1 В.
Главными звёздами не только сборной Литвы, но и всего турнира будут два
Зубрус не выступал на официальном уровне два сезона. После сезона-2015/16 в составе «Сан-Хосе Шаркс» он покинул НХЛ и завершил карьеру. За его плечами 1293 матчей в НХЛ за «Филадельфию Флайерз», «Монреаль Канадиенс», «Вашингтон Кэпиталз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Джерси» и «Сан-Хосе Шаркс», в которых Зубрус забросил 228 шайб и набрал 591 очко.