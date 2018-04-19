Юниорская сборная России по хоккею победила команду Франции в первом матче на домашнем ЧМ

На юниорском чемпионате мира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, участвуют десять сборных, которые поделены на две группы по пять команд. Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Матчи четвертьфинала запланированы на 26 апреля, полуфинала — на 28 апреля. Финал и игра за третье место пройдут 29 апреля в Челябинске.