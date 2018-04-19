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00:56 (мск), источник: ТАСС

Юниорская сборная России по хоккею стартует на домашнем чемпионате мира

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет) стартует в четверг в Челябинске и Магнитогорске. Тренерский штаб сборной России не сможет рассчитывать на турнире на лидера команды Андрея Свечникова, которого не отпустил на мировое первенство канадский клуб «Бэрри Кольтс».

Источник: РИА "Новости"

На домашнем чемпионате мира выступит команда, составленная из хоккеистов 2000 года рождения во главе с тренером Александром Зыбиным. 57-летний Зыбин — многократный чемпион СССР в составе ЦСКА, он работает в структуре клуба «Динамо» из Санкт-Петербурга.

На чемпионатах мира среди 18-летних хоккеистов сборная России не побеждала с 2007 года, когда в Финляндии титул завоевала команда под руководством Мисхата Фахрутдинова с Никитой Филатовым и Алексеем Черепановым, скончавшимся через полтора года от сердечного приступа. Год назад российские юниоры сумели на турнире, прошедшем в Словакии, выиграть бронзу.

Одним из лучших 18-летних хоккеистов мира является воспитанник казанского «Ак Барса» Андрей Свечников, входящий в число фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В нынешнем сезоне в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио «Бэрри Кольтс» он забросил 45 шайб, из них пять — в плей-офф. «Кольтс» выбыли из плей-офф во втором раунде, однако клуб не отпустил российского нападающего на чемпионат мира, мотивировав отказ травмой верхней части тела. При этом сам Свечников утверждал, что готов выступать за сборную, но ждал разрешения агента и клуба.

Не сыграет и Денисенко

Не выступит на чемпионате мира и 17-летний форвард ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко, который провел за волжан четыре матча в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, а также получивший травму нападающий клуба Канадской хоккейной лиги (CHL) «Монктон Уайлдкэтс» Александр Хованов. Минимальный опыт выступлений в КХЛ есть у защитника СКА Данилы Галенюка, а также форвардов «Югры» Кирилла Марченко и Ивана Морозова. Галенюк участвовал и в прошлогоднем чемпионате мира, где выступали хоккеисты на год его старше.

Состав сборной России выглядит следующим образом: вратари Амир Мифтахов («Ирбис», Казань), Даниил Исаев («Локо», Ярославль), Михаил Исаев («Ладья», Тольятти); защитники Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — «Локо»), Даниил Журавлев («Ирбис»), Александр Романов («Красная Армия», Москва), Данила Галенюк («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Богдан Жиляков («Динамо», Санкт-Петербург), Никита Охотюк («Оттава 67», Канада), Егор Замула («Калгари Хитмен», Канада); нападающие Руслан Исхаков, Максим Соркин (оба — «Красная Армия»), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба — «Динамо», Санкт-Петербург), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба — «Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Павел Дорофеев, Егор Спиридонов (оба — «Стальные Лисы», Магнитогорск), Владислав Михайлов (МХК «Динамо», Москва), Семен Кизимов («Ладья»), Василий Подколзин («Витязь», Подольск), Дмитрий Завгородний («Римуски Осеаник», Канада).

Капитаном команды был выбран Антон Малышев, его ассистентами стали Галенюк и Журавлев.

В рамках подготовки к турниру юниорская сборная России победила молодежную команду «Динамо» — 8:3, а также сборные Белоруссии (3:0) и Швеции (4:1).

Российская команда сыграет в Челябинске

На чемпионате мира выступят 10 команд, которые на предварительной стадии разделены на две группы. В группу А, матчи которой пройдут на «Арене-Металлург» Магнитогорска, вошли сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Белоруссии, российская сборная сыграет в группе В — на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске. 19 апреля хозяева откроют турнир матчем со сверстниками из Франции, 21 апреля российские юниоры сыграют с чехами, 22 апреля — финнами, 24 апреля — со словаками.

По итогам групповых турниров по четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, матчи которого состоятся 26 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Полуфиналы запланированы на 28 апреля, матч за третье место и финал — 29 апреля, четыре решающих матча турнира пройдут в Челябинске.

Команды, занявшие в группах последние места, в серии до двух побед определят неудачника, который покинет сильнейший дивизион. На чемпионате мира 2019 года в Швеции его место займет сборная Латвии.

Канадцы побеждали только в России

Первый чемпионат мира среди 18-летних хоккеистов состоялся в 1999 году в Германии и завершился победой сборной Финляндии. Сборная России выиграла титул в 2001, 2004 и 2007 годах, а самой титулованной командой в этом возрасте остается сборная США, которая побеждала на чемпионатах мира 10 раз, в том числе и в прошлом году. Год назад в словацком Попраде юные американцы в финале победили финнов — 4:2.

Юношеская сборная Канады выиграла три чемпионата мира. В России юниорский чемпионат мира пройдет в четвертый раз. В 2003 году соревнования принял Ярославль, в 2008-м — Казань, 2013-м — Сочи. 15 лет назад российская команда выиграла на домашнем турнире бронзу, 10 лет назад уступила в финале канадцам, а пять лет назад и вовсе осталась без медалей, оставшись четвертой.

Примечательно, что все три юниорских чемпионата мира в России завершились победами сборной Канады, которая в других странах в этом возрасте не побеждала. Не самые удачные результаты канадцев во многом объясняются тем, что в апреле сильнейшие 18-летние хоккеисты страны выступают в плей-офф местных юношеских лиг и на чемпионат мира не приезжают.

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