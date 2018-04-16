Плющев: Овечкин может сыграть на ЧМ в случае вылета клуба из Кубка Стэнли
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в случае вылета команды из
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в случае вылета команды из
«Вашингтон» в воскресенье потерпел второе поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (4:5 ОТ) в серии первого раунда
«Если Овечкин будет действительно в порядке на весенний период времени, без противопоказаний, то, наверное, новый тренерский штаб увидит его в составе на чемпионате мира», — ответил Плющев по телефону на вопрос, сыграет ли Овечкин на чемпионате мира в случае вылета «Вашингтона» из
«Когда Александр был готов выступать за сборную, он никогда от этого не отказывался. Но
Плющев, возглавлявший сборную России в 2002—2003 годах, отметил, что счет 0−2 в серии до четырех победы «не приговор».
«Это хорошая пощечина команде Овечкина, — добавил он. — Не думаю, что эта серия закончится очень быстро,