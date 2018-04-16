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14:04 (мск), источник: Р-Спорт

Плющев: Овечкин может сыграть на ЧМ в случае вылета клуба из Кубка Стэнли

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в случае вылета команды из плей-офф НХЛ и при условии оптимального физического состояния, скорее всего, сыграет на чемпионате мира, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Источник: Reuters

«Вашингтон» в воскресенье потерпел второе поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (4:5 ОТ) в серии первого раунда плей-офф, несмотря на две шайбы Овечкина. Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

«Если Овечкин будет действительно в порядке на весенний период времени, без противопоказаний, то, наверное, новый тренерский штаб увидит его в составе на чемпионате мира», — ответил Плющев по телефону на вопрос, сыграет ли Овечкин на чемпионате мира в случае вылета «Вашингтона» из плей-офф.

«Когда Александр был готов выступать за сборную, он никогда от этого не отказывался. Но плей-офф, как и остальные матчи, провоцируют микротравмы, бывают у игроков и затянувшиеся травмы. Хоккеисты ведь такие люди, которые никому особо ничего не говорят. Держат в себе, играют «на блокадах», — добавил собеседник агентства.

Плющев, возглавлявший сборную России в 2002—2003 годах, отметил, что счет 0−2 в серии до четырех победы «не приговор».

«Это хорошая пощечина команде Овечкина, — добавил он. — Не думаю, что эта серия закончится очень быстро, все-таки команды очень высокого уровня. Спорт непредсказуем. Мы же не могли предугадать, что будем играть в финале Олимпийских игр-2018 с Германией. Я бы предпочел финал Германия — Россия на чемпионате мира по футболу. Не думаю, что “Вашингтон” легко сдастся, наверняка команда постарается реабилитироваться в следующей встрече».

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