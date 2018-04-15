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15 апреля, источник: Чемпионат.com

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист не сыграет на ЧМ-2018 за сборную Швеции

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист объявил, что не сможет сыграть на предстоящем чемпионате мира за сборную Швеции из-за травмы колена.

Источник: Reuters

«Я общался с Рикардом Грёнборгом, наставником сборной Швеции, в течение двух недель. Мне нужно было расставить приоритеты, чтобы убедиться, что я готов к следующему сезону. Несколько дней назад у меня был медицинский осмотр, мы проверяли колено. После МРТ стало ясно, что участие в предстоящем первенстве невозможно. Делать нечего, нужно это принять. У Швеции будет хорошая команда, но на этот раз, к сожалению, без меня», — сказал Лундквист изданию St.

36-летний голкипер в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 провёл 63 матча, отражая 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,98. В прошлом году вратарь выиграл золотые медали чемпионата мира.

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