Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист не сыграет на ЧМ-2018 за сборную Швеции

«Я общался с Рикардом Грёнборгом, наставником сборной Швеции, в течение двух недель. Мне нужно было расставить приоритеты, чтобы убедиться, что я готов к следующему сезону. Несколько дней назад у меня был медицинский осмотр, мы проверяли колено. После МРТ стало ясно, что участие в предстоящем первенстве невозможно. Делать нечего, нужно это принять. У Швеции будет хорошая команда, но на этот раз, к сожалению, без меня», — сказал Лундквист изданию St.