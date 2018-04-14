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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук отказался, а Шипачёв не нужен на ЧМ? Состав сборной России

Зато возможно будет Радулов.

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб сборной России назвал имена хоккеистов, которые присоединятся к команде для подготовки к чемпионату мира. Отметим, что речь идёт об игроках, чьи клубы завершили выступление в чемпионатах КХЛ и НХЛ. Хоккеисты начнут сбор 16 апреля и затем отправятся на третий этап Евротура — Чешские игры.

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Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артём Зуб (все — СКА);

Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов (все — СКА), Никита Сошников, Иван Барбашёв (оба — «Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Евгений Дадонов («Флорида»), Павел Бучневич («Рейнджерс»).

Все ли энхэловцы доберутся до Дании?

Вызов в сборную также получили Александр Радулов и Владислав Наместников. Оба хоккеиста испытывают некоторые проблемы со здоровьем и сначала пройдут медобследование. С приходом на пост главного тренера Ильи Воробьёва приезд форварда «Далласа» выглядит довольно реальным. Известно, что ранее Радулов отказывался ехать в сборную из-за конфликта с Олегом Знарком. Нет — Знарка, нет — проблемы. Несомненно, такой игрок, как Александр усилит команду, может стать её лидером.

Из НХЛ получили вызов семь хоккеистов. И если по Дадонову, Бучневичу, Наместникову и Радулову (если травмы не помешают) сомнений нет, то место в сборной никто не гарантировал Сошникову, Барбашёву и Слепышеву.

Эти ребята ничуть не превосходят игроков КХЛ и будут наравне с ними бороться за место в составе. Не факт, что они доберутся до Копенгагена. Хотя хоккеисты интересные, пока, правда, не раскрывшие полностью свой потенциал.

Ковальчук отказался сам? В пресс-релизе ФХР есть интересная приписка: «В списках вызванных на сбор хоккеистов отсутствует ряд опытных игроков, участвовавших в ОИ-2018. Это решение штаба продиктовано необходимостью проверить на третьем этапе Евротура более молодых хоккеистов, имеющих меньший опыт выступления за национальную сборную». Заглядываем в состав и не находим там Василия Кошечкина, Сергея Мозякина, Ильи Ковальчука и Вячеслава Войнова. Отсутствие игроков «Металлурга» было прогнозируемо. Первым номером на ЧМ наверняка будет голкипер из НХЛ, и Кошечкину нет смысла полировать лавку. Мозякин на Олимпиаде был блуждающим форвардом, кем бы он стал на чемпионате мира, куда едет сам Макдэвид?

А вот невключение Ковальчука и Войнова вызывает, как минимум, недоумение. Илья дважды после вылета из Кубка Гагарина заявил, что готов ехать на мировое первенство. «Я ездил много раз на первенство мира без контракта. И в 2010 году, и до этого. Неважно. Если ты будешь думать о том, как не получить травму, ты её обязательно получишь. Когда выходишь на лёд, эти мысли нужно отбрасывать!», — сказал нападающий в последнем интервью официальному сайту КХЛ.

Вы верите, что Илья после таких слов сам отказался от поездки в сборную? Я — нет. Удалось дозвониться до Ковальчука, правда, он отказался комментировать ситуацию.

Тут, конечно, можно обратиться к приписке от ФХР, что опытных хоккеистов проверять не надо. Но тогда почему в составе есть 39-летний Дацюк и 31-летний Белов?

Впрочем, говорят, что конфликта у Ковальчука с руководством сборной нет, и Илья всё ещё может присоединиться к команде перед шведским этапам Евротура, где уже будет формироваться состав на чемпионат мира. Всё-таки от форвардов такого уровня сборная не должна отказываться.

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На что Войнов променял «Тройной золотой клуб»?

Войнов заявлений о желании ехать в сборную не делал. Вячеслав вообще предпочитает молчать. Но не трудно догадаться, что защитник хочет вернуться в НХЛ, откуда уехал после крупного скандала и тюрьмы. Сделать это будет практически нереально, учитывая политическую обстановку в мире и ситуацию, в которую попал Войнов. Хоккеисту, чтобы подписать контракт с клубом НХЛ, нужно получить визу и разрешение на работу в США. А истории про домашнее насилие там не забывают. На что же надеется Вячеслав?

Между прочим, у Войнова в Дании был бы отличный шанс войти в «Тройной золотой клуб» — для этого надо прибавить к олимпийскому золоту и кубку Стэнли победу на мировом первенстве. Да и элитных защитников в России немного. Из КХЛ Вячеслав — самый стабильный, из Америки ждём Проворова и Задорова, возможно Сергачёва.

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Шипачёв аут?

Нет в списке и Шипачёва, что не стало сенсацией. Вадим большую часть Олимпиады просидел на лавке, да и раньше в решающих матчах растворялся на льду. По окончании Кубка Гагарина прибавятся игроки ЦСКА и возможно кто-то из «Ак Барса». К тому же завершится первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, и некоторые россияне освободятся для сборной. Илье Петровичу предстоят ещё множество бессонных ночей, чтобы сделать окончательный выбор. На первом чемпионате мира в роли главного нельзя упасть в грязь лицом.

Дарья Тубольцева

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