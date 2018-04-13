Новая метла Воробьёва. Кандидаты на выход и попадание в сборную России

Источник: AP 2018

12 апреля Владислав Третьяк объявил о назначении Ильи Воробьёва исполняющим обязанности главного тренера сборной России. Молодой специалист будет руководить командой на чемпионате мира и уже назвал свой тренерский штаб. Из новых людей — Анвар Гатиятулин, который в этом году сделал настоящую Золушку из «Трактора». Есть и те, кто продолжит работу в национальной команде, это Игорь Никитин и Рашит Давыдов.

Новая метла метёт по-новому. И кто-то из хоккеистов, на которых опирался Олег Знарок в последние годы, может потерять место в составе. Разбираемся, кто это может быть и какие игроки готовы прийти им на смену.

Кто вряд ли сыграет на чемпионате мира

з. Антон Белов

Три года назад Белов был шикарен и выглядел скалой в оборонительной линии СКА. Но с каждым годом играл всё хуже и хуже, особенно у своих ворот. Это касается как выступления в клубе, так и на чемпионатах мира. Когда Антон выходил на лёд, оставалось только ждать, когда он потеряет позицию и позволит одурачить себя сопернику. На Олимпиаду Белов не поехал только из-за отказа МОК, но пришло время признать — двукратный обладатель кубка Гагарина сдал.

з. Егор Яковлев

Ещё один защитник СКА пропустил два последних мировых первенства, а на Олимпийские игры ехал запасным. Правда, сыграл почти все матчи после того, как место в составе потерял Алексей Марченко.

Вообще, карьера Яковлева после перехода из «Локомотива» в СКА вверх не пошла. Игровое время постоянно снижалось, доверие тренера становилось всё меньше. Его шансы поехать в Данию и при Знарке были невысокими, а при Воробьёве, наверное, и вовсе сведутся к нулю.

з. Алексей Марченко

В этом году Марченко проводит много времени на площадке, даже играет в большинстве, но от игрока, вернувшегося из НХЛ, ждали большего. Если ЧМ-2016 и Кубок мира Алексей мог занести себе в актив, действуя незаметно и надёжно, то нынешний сезон проводит ниже среднего. Какое тут мировое первенство?

н. Александр Барабанов

Когда молодой петербуржец ударно начал сезон-2016/17, казалось — вот, растёт парень. Но на весь сезон его не хватило. Этот год Александр провёл более ровно, но качественного прорыва не совершил. На единственном чемпионате мира у него была похожая ситуация — мощное начало и смазанная концовка.

Да, его манера катания и умение накручивать соперников привлекают внимание, и желания у Барабанова полно, но в сборную стучатся более результативные и техничные игроки.

н. Сергей Широков

Широков провёл один из лучших сезонов в карьере, набрав 41 очко в регулярном чемпионате КХЛ, но для нового вызова в сборную этого, очевидно, не хватит. Его и в Пхёнчхане сажали на лавку в трудные моменты игры. И даже на Евротурах Сергей растворялся. В национальной команде он не тянет, но проходил в состав как один из тех, с кем Знарок выигрывал ЧМ-2014.

н. Николай Прохоркин

Николай когда-то рвался в НХЛ, но вместо этого его ссылали из ЦСКА в ВХЛ. Он, вроде бы, нашёл свою команду в Уфе, где Игорь Захаркин раскрыл его как лидера, но затем перешёл в СКА и, кажется, сделал шаг назад.

Со сборной у Прохоркина история короткая — всего один серьёзный турнир.

Но сразу — Олимпиада и золотая медаль. Единственный матч, в котором он ярко себя проявил, — с США, и все помнят «минусы», которые он хватал со словаками и даже норвежцами. Пока Николай не доказал, что может помочь на ЧМ.

н. Илья Каблуков

Ещё один хоккеист, вызов которого на Олимпиаду вызывал вопросы. Каблуков — исключительный трудяга, хорош на вбрасываниях и при обороне, но разве этого достаточно для игры в сборной? Звание олимпийского чемпиона останется с ним навсегда, но очевидно, что других крупных турниров ему можно не ждать.

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Кто может дебютировать на чемпионате мира

з. Никита Трямкин

Уроженец Екатеринбурга растёт в профессиональном плане не по дням, а по часам, да и вообще уже давно наиграл на вызов в сборную. Пока он сыграл только на одном этапе Евротура и в матчах Еврочелленджа. Поехал с командой в Корею, но от Олимпиады его отцепили в последний момент.

Настало время дать этому парню шанс. Таких гренадёров с отличным видением площадки, которые играют жёстко у своих ворот и хорошо разгоняют атаки, ещё поискать.

з. Никита Задоров

Весь сезон НХЛ мы восхищались зрелой игрой Сергачёва и Проворова, а Никита Задоров оставался в тени. Между тем он проводит свой лучший сезон — выходит в первой паре «Колорадо», набрал 20 очков, провёл 278 силовых приёмов.

Если «лавины» не смогут пройти первый раунд плей-офф, 22-летний защитник может рассчитывать на дебют в национальной команде.

н. Дмитрий Кагарлицкий

Четвёртый бомбардир КХЛ среди россиян в этом сезоне, капитан «Северстали» сделал всё, чтобы затащить свой клуб в плей-офф, и в серии со СКА сражался как лев, набрав 5 (4+1) очков в четырёх матчах.

До сегодняшнего момента его не брали даже на Евротуры, и это несправедливо. На Кагарлицкого идёт охота среди топ-клубов КХЛ, и шанс в сборной он уже давно заслужил. В апрельских товарищеских матчах с Германией Дмитрий был капитаном.

н. Павел Бучневич

У талантливого форварда шикарный кистевой, потрясающие мягкие руки и способность выбираться из-под прессинга. Волшебная игра, которую он показывал в России, никуда не исчезла в НХЛ, а на второй год в «Рейнджерс» он уже почувствовал себя комфортно и был одним из ярких пятен в провалившей сезон команде.

Бучневич планирует приехать на чемпионат мира, и, по словам его агента, входит в сферу интересов сборной.

н. Станислав Галиев

Галиев — один из многих россиян, кто прошлым летом вернулся из Северной Америки. Он мечтал об Олимпиаде, но в состав не попадал даже на Евротур. Станислав не сразу привык к требованиям в «Ак Барсе» и долго запрягал, но затем освоился и сейчас показывает отличный хоккей. Он идёт на третьем месте в зачёте снайперов плей-офф и лидирует по показателю полезности. В Пхёнчхан Галиев не попал, а вот в Копенгаген съездить шансы есть.

н. Максим Шалунов

Один из самых перспективных российских центров, нападающий с мощным броском, которого тоже прокатили мимо Олимпиады. И его таланты не ограничиваются атакующими действиями — Шалунов может сыграть и в меньшинстве, и неплох на точке, и отработает в обороне. Плюс он не всегда был центром, и вполне комфортно себя чувствует на краю.

н. Сергей Шумаков

Если брать Шалунова, то как не вспомнить о его неизменном партнёре Шумакове? Они раскрылись и стали лидерами в «Сибири», а потом готовую связку забрали в ЦСКА. При Олеге Знарке Шумакова в этом году вообще не подпускали к основной сборной, а ведь он на пару с Максимом стал лучшим бомбардиром «армейцев». Новый тренерский штаб может быть не столь категоричен, теперь у Сергея появился шанс.

в. Эмиль Гарипов

О вратарской бригаде сборной на чемпионате мира ещё рано говорить. В НХЛ только стартовал плей-офф, и наши лучшие голкиперы — Бобровский и Василевский — начали его с побед.

Команда Семёна Варламова тоже попала в розыгрыш Кубка Стэнли, но сам голкипер уже завершил сезон из-за травмы.

Однако из тех вратарей, кто был в сборной на последних мировых первенствах и Олимпиаде, никто не выглядит достойным первого номера. Игорь Шестёркин вообще не провёл ни минуты на крупных турнирах, а Илья Сорокин неубедительно играет в плей-офф.