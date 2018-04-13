Швеция огласила список из 10 игроков НХЛ, которые едут на ЧМ-2018

вратарь — Андерс Нильссон («Ванкувер»);.
защитники — Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Джон Клингберг («Даллас»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Адам Ларссон («Эдмонтон»);.
нападающие — Мика Зибанежад («Рейнджерс»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Якуб де ла Роз («Монреаль»), Юхан Ларссон («Баффало»), Магнус Пяярви-Свенссон («Оттава»).
Окончательного ответа еще не дали Хенрик Лундквист, Антон Форсберг и Густав Нюквист.
Сборная Швеции на предварительном раунде сыграет с Белоруссией, Чехией, Францией, Австрией, Словакией, Швейцарией и Россией. ЧМ-2018 пройдет с 4 по 20 мая в Дании.