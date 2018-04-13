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19:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Швеция огласила список из 10 игроков НХЛ, которые едут на ЧМ-2018

Сборная Швеции назвала десять игроков НХЛ, которые дали согласие на участие в чемпионате мира-2018.

Источник: AP 2018

В него вошли:

вратарь — Андерс Нильссон («Ванкувер»);.

защитники — Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Джон Клингберг («Даллас»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Адам Ларссон («Эдмонтон»);.

нападающие — Мика Зибанежад («Рейнджерс»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Якуб де ла Роз («Монреаль»), Юхан Ларссон («Баффало»), Магнус Пяярви-Свенссон («Оттава»).

Окончательного ответа еще не дали Хенрик Лундквист, Антон Форсберг и Густав Нюквист.

Сборная Швеции на предварительном раунде сыграет с Белоруссией, Чехией, Францией, Австрией, Словакией, Швейцарией и Россией. ЧМ-2018 пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

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