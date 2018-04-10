Нуфал таким образом решил поболеть за сборную Египта, которая впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира.
Владислав Третьяк напутствовал сборную России перед ЮЧМ
10 апреля президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк посетил
10 апреля президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк посетил
В рамках визита Владислав Александрович напутствовал юниорскую сборную России U18, которая завтра ночью отправится в Челябинск для участия в юниорском чемпионате мира. Президент ФХР пожелал игрокам и тренерскому штабу команды показать красивую игру на домашнем турнире и завоевать медали.
Помимо этого Третьяк встретился с олимпийской и женской юниорской сборными России, которым также пожелал успехов на предстоящих турнирах.