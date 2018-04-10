СМИ: Российский хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко пропустит чемпионат мира из-за травмы

Источник: AP 2018

«Тарасенко сказал, что у него травма плеча. Операция запланирована на завтра в Сент-Луисе. Ожидается, что он вернется к началу следующего сезона», — написал Рутерфорд.

«Сент-Луис» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ и не сумел пробиться в плей-офф соревнований. В нынешнем сезоне Тарасенко провел за команду 80 матчей, в которых отметился 33 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.