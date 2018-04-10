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19:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Российский хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко пропустит чемпионат мира из-за травмы

ТАСС, 10 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко не выступит на чемпионате мира из-за травмы. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания The Athletic Джереми Рутерфорд.

Источник: AP 2018

«Тарасенко сказал, что у него травма плеча. Операция запланирована на завтра в Сент-Луисе. Ожидается, что он вернется к началу следующего сезона», — написал Рутерфорд.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ и не сумел пробиться в плей-офф соревнований. В нынешнем сезоне Тарасенко провел за команду 80 матчей, в которых отметился 33 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе А сыграют с командами Франции, Австрии, Белоруссии, Чехии, Швейцарии, Словакии и Швеции.

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