СМИ: Российский хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко пропустит чемпионат мира из-за травмы
ТАСС, 10 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко не выступит на чемпионате мира
ТАСС, 10 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко не выступит на чемпионате мира
«Тарасенко сказал, что у него травма плеча. Операция запланирована на завтра в
«Сент-Луис» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ и не сумел пробиться в
Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе А сыграют с командами Франции, Австрии, Белоруссии, Чехии, Швейцарии, Словакии и Швеции.