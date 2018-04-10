За путевкой в элиту. Как сборная Казахстана по хоккею играла с соперниками по чемпионату мира-2018

Ранее стало известно, что тренерский штаб казахстанской команды не рассчитывает на лидеров «Барыса» последних лет — Найджела Доуса и Дастина Бойда. Наставник сборной рассказал на кого намерен сделать ставку.

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22 апреля

Казахстан — Венгрия

За последние пять лет казахстанцы лишь один раз проиграли венграм — на ЧМ-2013. Гол Романа Старченко не помог тогда набрать очков, но это не помешало отечественной команде выиграть одну из двух путевок на повышение. Позже, на мировых турнирах в 2015 и 2017 годах, казахстанцы уверенно проходили венгров — забили восемь голов, а пропустили один.

Побеждали казахстанцы оппонентов и на международных состязаниях. В 2016 году ключевым стал бросок Брэндона Боченски (3:2), а в феврале текущего — на два венгерских гола отечественные хоккеисты ответили своими пятью результативными действиями.

24 апреля

Казахстан — Великобритания

В 2011 году казахстанцы и британцы претендовали на победу в группе B первого мирового хоккейного дивизиона, и сильнее оказались наши соотечественники. Именно они с 14 очками получили повышение, а команда Великобритании, выигравшая у других четырех оппонентов, осталась «на второй год». В 2013 году команды сошлись в олимпийской квалификации, и наши хоккеисты снова выиграли (6:0).

В том же году казахстанцы и британцы играли во втором эшелоне мирового турнира. Пять безответных шайб принесли отечественным хоккеистам не только три очка, но и лучшую разницу забитых и пропущенных голов по сравнению с конкурентами. В итоге — Казахстан поднялся на дивизион выше.

25 апреля

Казахстан — Италия

Не много найдется соперников, с которым мы играем так часто. Италия — одна из них. Если поднять только новейшую историю, то с 2015 года команды играли семь раз, и шесть раз победа оставалась за Казахстаном. Единственное поражение отечественные игроки потерпели на международном товарищеском состязании в Польше, когда проиграли со счетом 3:5.

На чемпионатах мира Казахстан и Италия играли три года назад, и европейская в той встрече не забила — 3:0. В сентябре 2016 года команды боролись за путевку на Олимпиаду-2018, и наши соотечественники выиграли со счетом 3:2. Победный гол забил Старченко.

27 апреля

Казахстан — Словения

Самый неудобный соперник из группы. И пускай судьба не сводила команды в официальных турнирах в 2009 года, Казахстан проиграл две из четырех последних игр. Хоккеисты Словении, как и казахстанцы, не могут закрепится в высшем дивизионе ЧМ, выбывая через год этажом ниже.

Но в отличие от нашей команды, словенские игроки дважды подряд пробились на Олимпиаду — в 2014 и 2018 годах. Потенциально, именно словенская дружина -наш основной конкурент в Венгрии. С другой стороны, путевки в элиту две — можно их и поделить между собой.

28 апреля

Казахстан — Польша

Хоккеисты Казахстана не умеют проигрывать соперникам из Польши: девять побед и ни одного поражения. Последняя встреча была в феврале текущего года, и соперник был бит со счетом 4:1. Определенные трудности были у казахстанцев год назад, на ЧМ-2017 — судьбу встречи решил гол Кевина Даллмэна в овертайме.

Еще труднее была на ЧМ-2015. На два гола поляков отечественная команда ответила результативнным броском Романа Савченко и дублем Романа Старченко.